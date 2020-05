Yustin Arboleda: “Creo que fue la decisión más acertada”

San Pedro Sula, Honduras.

El delantero colombiano Yustin Arboleda llegó al Torneo Clausura 2020 al Olimpia con la intención de emular sus buenas actuaciones en el Marathón; sin embargo, se ha quedado con las ganas, debido a la cancelación del certamen por la pandemia del coronavirus COVID-19.

El gigante cafetero habló con GOLAZO sobre lo ocurrido, que considera “acertada”, el futuro del fútbol y aprovechó para elevar la voz a favor de sus colegas del fútbol.

__Nos quedamos sin fútbol.

Es complicado porque si lo miramos del punto de vista más coherente, creo que fue la decisión más acertada que se pudo hacer por la situación que se está viviendo.

__El Clausura se declaró nulo, pero sigue la incertidumbre de cuando volverá el fútbol.

Lo que dices es cierto. Se declaró nulo el Clausura y con el Apertura la liga tiene una fecha tentativa; pero todo dependerá de cómo se maneje este tema. En el peor de los casos que esto continúe así, que ojalá no sea así, esto se va a estirar. No sabemos qué pasará, pero debemos tener fe en Dios.

__En su caso, ¿cuando se mencionaba la posibilidad de reanudar el torneo, le dominaban las ganas de jugar o pensaba más en la seguridad?

Bueno, si son las ganas, te dijo que todos los días tengo ganas de jugar y de pararme e ir a entrenar. Pero creo que tenemos que ser responsables y sabemos que la situación que se está viviendo es compleja.

__En otro tema, escuchaba al presidente de la Liga, Wilfredo Guzmán, decir que los clubes estaban obligados a pagar hasta abril y usted le respondió.

No lo dije solamente en el tema futbolístico, aunque se ve así porque estoy defendiendo a mis colegas, mi caso es un poco diferente. Creo que lo de los contratos con los jugadores se tiene que manejar entre directivos y jugadores. Quizá en ese momento lo dijo, pero después con calma lo habrá analizado y pienso que dirá que se equivocó.

En lo particular no estoy de acuerdo que muchos empresarios y dueños de negocios han despedido a sus trabajadores por la crisis que hay, creo que no es lo más conveniente. Todos los empleados tienen familia y dependen de lo que trabajan.

Yustin Arboleda en un partido con el Olimpia.

__Pero hay acuerdos de reducción a nivel mundial.

Es que es a nivel mundial. Gracias a Dios estoy en una institución, creo que por algo tiene el prestigio que tiene, pero yo lo dije no por Yustin o los jugadores del Olimpia, sino por los jugadores de muchos otros equipos que sabemos en la situación que están. Miré un comentario que decía que los jugadores de Olimpia y Motagua deberíamos sacar de nuestra bolsa para ayudar a los futbolistas de los otros equipos; pero créanme que en esta situación que estamos viviendo nadie me tiene que decir tengo que ayudar. Lo he hecho y tampoco con la ayuda mía se va a solventar todo el problema.

__Y ha ayudado sin cámara, porque no lo hemos visto.

Yo no necesito cámara o hacer videos para que miren que le estoy sirviendo a alguien, ayudo, pero no tengo que andar publicando que estoy ayudando. Eso me inculcaron, ayudar sin andarlo divulgando. No crea que porque no salgo en cámaras es que no ayudo. No es mi país, pero le tengo mucho aprecio y sé que hay mucha necesidad.

__Y qué bueno que eleve la voz, hay equipos en la liga que deben varios meses de salario.

Es inhumano. Todo mundo se ha callado, cuando los objetivos se están consiguiendo los directivos se dan golpes de pecho que las cosas están bien y la verdad no es así. A los jugadores tienen que darnos el valor que nos merecemos, no somos un objeto.

__Y cambiando de tema, ¿en su primer torneo con Olimpia se quedas con las ganas?

Sí, lastimosamente, somos conscientes que todo es por la situación que se está viviendo. Algo que no esperábamos, pedirle a Dios que esto pueda pasar rápido y volver a hacer lo que a uno le gusta.

__Pero queda el reto pendiente de Concacaf.

Queda algo, que todavía hay que definirse, hay que esperar qué pasará. Ese torneo está parado por la situación de la pandemia. En algún momento se van a referir a ese tema. Debemos prepararnos y esperar qué pasará o qué vendrá.

__¿Y se queda en Honduras?

Por supuesto, me quedó en Honduras. Primero, este tiempo que entramos los futbolistas no es de vacaciones. No es el momento de emprender viaje, el problema no es solo en Honduras. Gracias a Dios estoy bien aquí.