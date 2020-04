"Reclaman" a jugadora de las Rayadas en Honduras

California, Estados Unidos

Annia Mejía nació en California, Estados Unidos, su madre María Alcaraz es de Nayarit y su padre Modesto Mejía es de Honduras, por lo que pudo jugar para cualquiera de estas tres selecciones.

La actual jugadora de las Rayadas de Monterrey recordó cuando fue a jugar a tierras catrachas un Premundial Sub 20 en el 2015 y, si bien tuvo un apoyo muy especial pese a ir defendiendo a México, también le llovieron "reclamos" de sus familiares.

"Cuando fui a Concacaf (Premundial Sub 20) a Honduras fue precioso momento para mi porque estaba la familia de mi papá y era bonito de verdad", dijo la defensa.

"Después de eso era chistoso porque me estaban diciendo: 'oh, ¿porqué no estás jugando con Honduras?' o '¿porqué México y no Honduras?', era chistoso, pero yo siempre he sido de México".

Mejía explicó que su inclinación por México fue por su madre, aunque también le tiene cariño a su lado familiar paterno proveniente de Honduras.

"Después de eso del torneo me querían hablar a Honduras, pero antes no se comunicaron conmigo", recordó.