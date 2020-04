'Choco' Lozano: “Cambiaría varias cosas por jugar un Mundial”

Cádiz, España.

El delantero Antony 'Choco' Lozano no ocultó su deseo de jugar un Mundial. Además, sostiene que no se arrepiente de haber ido al Barcelona B y no se olvida de dar algunos detalles acerca de su futuro.

En una entrevista con Cinco Deportivo el ariete del Cádiz de la segunda división de España abordó los temas anteriormente mencionados.

En el caso de su futuro, declaró que cuando llegó al conjunto gaditano lo hizo con algunas premisas. “Cuando vine lo hice con un contrato a préstamo con una opción a compra obligatoria en caso de que el equipo suba a primera división”, dice.

Cádiz es primero con 56 puntos alta posibilidad de ascender.

También recordó el momento que decidió irse al Barcelona B, lo criticaron, pero no se arrepiente: “me motivaba a firmar ahí porque tenía otras opciones, incluso en primera división, pero quería vivir esa experiencia y no me arrepiento para nada. Estuve a un pasito”, recuerda Lozano.

SELECCIÓN DE HONDURAS

'Choco' fue preguntado sobre la relación que tiene con el seleccionador Fabián Coito: “Tenemos buena comunicación. La relación es buena con el profe. Hablamos hace poco, tuvimos una reunión en una conferencia, ya lo hablará él en su momento. Casi todos los que han estado siendo convocados participaron”, contó.

Choco se refirió a la posibilidad de ser mundialista mayor en Catar 2022,experiencia que no ha vivido. “Sería egoísta decir que no lo anhelo; todos los compañeros que estamos en la Selección tenemos el mismo objetivo. He dicho que cambiaría varias cosas por jugar un Mundial, sabemos que es complicado”.