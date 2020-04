Michaell Chirinos: “Mi corazón es de Olimpia”

Tegucigalpa, Honduras.

El delantero hondureño Michaell Chirinos ha tenido que salir al paso para aclarar una situación que le provocó reacciones negativas en las redes sociales.

Es que el delantero en una entrevista manifestó que el bendito fútbol lo puede llevar a cualquier equipo, “no se sabe adónde va ir, así que hay que respetar al rival”, comenzó.

Y sin muchos tapujos, Chirinos reconoció que le gustaría jugar en una institución sampedrana por el estadio y el apoyo que tienen, “en el Real España en lo personal me gustaría jugar. Esto es fútbol, y si ya no se me da la oportunidad en el Olimpia”, dijo el jugador.

Uno de los pasajes que más problemas le ocasionó al habilidoso jugador fue al responder si podría jugar en Marathón, “si me habla Vargas, me voy. Nunca se sabe, hay que estar abierto a las oportunidades, hay que aprovecharlas”, afirmó.

Chirinos también declaró que si tenía oportunidad de jugar en Motagua lo haría, quizá fue lo que más problemas le ocasionó con la afición blanca y ha provocado que el jugador se retracte en su redes sociales.

“Quiero aclarar (de una nota) que me iba para otro equipo de la Liga Nacional, lo cual no es así, mi corazón es de Olimpia. Que viva el Albo y hay Chirinos para rato”, manifestó.

El delantero melenudo también reconoció que fue un error haberse ido a la MLS, donde perdió el nivel competitivo alcanzado en México.