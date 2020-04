Maynor Figueroa: “Para Pinto solo tengo palabras de agradecimiento”

San Pedro Sula, Honduras.

A sus 36 años, el defensa hondureño Maynor Figueroa no piensa en el retiro, pero sí revela los equipos en los cuales le gustaría colgar los botines.

El capitán de la Selección de Honduras también se refirió a la polémica que han protagonizado Carlo Costly y Jorge Luis Pinto: “Eso queda entre ellos”, dijo en una entrevista a Diez TV.

En la conversación, Figueroa habló de la posibilidad de retirarse en Honduras con el Olimpia, “es uno de los equipos que me dio la oportunidad de consolidarme y poder salir al extranjero, después del Victoria, claro que me gustaría”, afirmó.

Se conoce que los jaibos actualmente están en la Liga de Ascenso y Maynor no descarta finalizar su carrera en el circuito de plata: “todo es posible, quién diría que Amado Guevara llegaría al Marathón. A mí me gustaría retirarme en el Olimpia o en el Victoria, pero ya veremos qué pasa en el futuro, mi deseo es Olimpia; Victoria, ¿por qué no?”.

Sin embargo, ese es un deseo que no tiene fecha para llevarse a cabo porque el jugador del Houston Dynamo aún no tiene claro cuándo se retirará: “No sé la verdad, yo vivo mi día a día y solo me enfoco en disfrutar, no sé hasta qué momento, hoy por hoy me siento fuerte, con las condiciones de seguir compitiendo, (pero) a lo mejor el tiempo que me quede es poco”.

POLÉMICA

Maynor Figueroa es el capitán en el nuevo proceso con Fabián Coito.

Maynor siempre ha sido ponderado en sus declaraciones y de esta forma habló cuando le preguntaron sobre la polémica entre Carlo Costly y Jorge Luis Pinto, quien llamó “mugre al jugador”, y el delantero le había dicho “loco y puteador”.

Para Figueroa, Pinto es “un gran entrenador, le fue mejor en Costa Rica, logró sus objetivos. Con nosotros no pudo, de mi parte solo tengo palabras de agradecimiento, yo nunca tuve problemas con él. Muchas veces eran los horarios, él lo dijo que mejor se iba si no nos adaptábamos. No todos tenemos la misma capacidad física, ojo, no estoy diciendo que mis compañeros no trabajan. Todos los entrenadores tienen su filosofía, todo está en adaptarse, (el motivo de las quejas) no eran las cargas de trabajo, más que todo eran los horarios”.

Finalizó diciendo que en su caso tuvo una relación diferente con el colombiano: “Mi historia es totalmente diferente de lo que pasó entre ellos, y eso queda entre ellos. En su momento, Costly no quiso ir a la Selección y era un jugador que nosotros necesitábamos, y sus razones tenía, se le respetó”, finalizó.