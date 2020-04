Teófimo López no se plantea pelear con Lomachenko sin público

Nueva York, Estados Unidos

La pandemia del nuevo coronavirus afectó totalmente al mundo del deporte y el boxeo no ha sido la excepción.

La pelea que iban a protagonizar el 30 de mayo el hondureño Teófimo López y el ucraniano Vasyl Lomachenko en el Madison Square Garden de Nueva York sufre una pausa en la agenda.

Pueden pasar muchos meses antes de que los fanáticos reciban luz verde para asistir a los eventos en Estados Unidos.

Este combate en peso ligero tiene tres títulos en juego: el de la Federación Internacional de Boxeo, el de la Organización Mundial de Boxeo y el del Consejo Mundial de Boxeo.

Top Rank, la empresa promotora de los boxeadores, desea el combate en su máxima expresión.

Reacción del pugilista hondureño

Y al boxeador catracho, de 22 años, no se le cruza por la mente aceptar una pelea contra Lomachenko con las gradas vacías. El negocio estaría en la transmisión televisiva y los patrocinadores.

“No es lo mismo sin los fanáticos. Quiero decir, si tenemos a LeBron (James) aquí diciéndolo también, no es lo mismo. El ambiente es lo que hace de Nueva York y el Madison Square Garden un lugar que me encanta. No vas a obtener esa energía en ningún otro lado”, afirmó el invicto en 15 peleas, 12 de ellas ganadas por nocaut.

Los medios estadounidenses han mencionado que a finales del presente año, entre octubre y diciembre, podría darse el combate entre López y Lomachenko con todos los lujos que en un principio se determinaron.

Antes de decidir pelear en Nueva York, desde Arabia Saudita les llegó una oferta para realizar la velada boxística en dicho país asiático, pero los peleadores no lo aceptaron.