'Primitivo': “Están las ganas de poder ser el Ramón Maradiaga de los mejores momentos”

San Pedro Sula, Honduras.

El entrenador hondureño Ramón 'Primitivo' Maradiaga cuenta los días para volver a ser habilitado por la FIFA luego de verse involucrado en la polémica de amaño de partidos de la Selección de El Salvador. El estratega no denunció en el momento oportuno el hecho cuando estaba al frente de los guanacos y fue suspendido por dos años.

“Ya solo faltan 10 días para cumplir la sanción en cuánto al tiempo, queda pendiente la parte económica (multa de 16,000 euros), pues falta todavía para verme en acción, pero por lo menos ya estoy habilitado”, dijo el estratega al programa Visión Deportiva.

Y agregó: “En primera instancia todo está para bien, y segundo, no he tenido ningún tipo de acercamiento en consecuencia a lo que está pasando; nadie está pensando en contratar entrenadores o jugadores, sino que están parados. Estoy confiando que al estar ya habilitado pueda cumplir con la parte económica y luego decir si hay posibilidades de poder trabajar”, citó el mundialista en España 1982.

APRENDIZAJE

Estos dos años ha sido de mucho aprendizaje para el entrenador que brilló en el banquillo de Motagua por muchos años.

“Primero, tengo que darme cuenta que hay gente importante alrededor de uno que merece una atención especial; yo lo he dicho muchas veces que el fútbol es una prioridad así: primero Dios, luego la familia y después el fútbol, pero de alguna manera el fútbol y la familia que la dejé un poco abajo para dedicarme más al deporte”.

Continuó Primitivo: “En dos años de pensar primero en las circunstancias que se dieron de mantener la cabeza levantada de que no hice nada; claro que cometí un error al no comunicar el acercamiento de esa persona a los jugadores, y segundo, que me ha servido para saber quiénes son los amigos y tienen el interés solo de acercarse cuando las cosas están bien; después capacitándome y el año pasado fui tres veces a Guatemala gracias a una institución deportiva que me costeó los viajes y me sigo capacitando. Tengo las fuerzas más que nunca, y más que voluntad son las ganas de poder ser el Ramón Maradiaga de los mejores momentos, pero para llegar a esto tengo que tener la posibilidad de trabajar”.

Tampoco desde la Fenafuth le tendieron la mano para ayudarlo. “Me acerqué y hablé con el abogado José Ernesto Mejía (secretario Fenafuth) para ver de qué manera me ayudaba la Federación y me dio algunos consejos más que todo sobre lo que iba a hacer en la apelación al castigo; pero decir que la Fenafuth me apoyó o intercedió ante FIFA por mis años de servicios aquí, en ese sentido no, mucho menos el Colegio de Entrenadores”.