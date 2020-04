Ricardo La Volpe se retira del fútbol y anuncia los motivos de la decisión

Ciudad de México, México.

El argentino Ricardo Antonio La Volpe, anunció que no volverá a ejercer como director técnico de un equipo de fútbol y que a partir de ahora buscará alguna oportunidad para trabajar en la dirigencia de algún club.

"Yo ya no quiero dirigir más. Ya me pasó la edad, ya me pasó esa presión", declaró Lavolpe en una entrevista con ESPN.

A sus 68 años, Lavolpe adelantó que quiere seguir ligado al fútbol, pero "yo estoy eligiendo ser director deportivo".

Uno de los factores que hicieron que La Volpe decidiera decirle adiós a los banquillos fueron los constantes roces con la prensa: "Yo no me la llevo bien con los periodistas".

Su última incursión como director técnico en el fútbol mexicano se dio en 2019 y dejó al Toluca en el lugar número 17 (de 19 equipos) en el torneo de Apertura.

"Después de lo que me pasó en Toluca, ya (es suficiente)", remató el entrenador argentino.

- Toda una vida en México -

Lavolpe, campeón del mundo con la selección argentina en 1978 como portero suplente, llegó al fútbol mexicano al año siguiente para atajar con el Atlante. Después militó con el Oaxtepec, equipo en el que comenzó a dirigir en 1983.

Desde entonces dirigió a 10 equipos de la primera división mexicana: Oaxtepec, Ángeles, Atlante, Guadalajara, Querétaro, América, Atlas, Toluca, Monterrey y Jaguares.

Sólo ganó un título de liga de manera oficial, el de la temporada 1992-93 al frente del Atlante. En el Atlas logró prestigio como formador de jugadores.

Asumió la dirección técnica de la selección mexicana entre 2002 y 2006, lapso en el que ganó la Copa Oro de 2003.

En esta etapa con el 'Tricolor' se convirtió en influencia como director técnico para Josep Guardiola, por el papel que hizo México en la Copa Confederaciones 2005.

En Argentina sólo dirigió a tres equipos: Boca Juniors (2006), Vélez Sarsfield (2007) y Banfield (2011). De esta etapa se recuerda el desenlace del torneo Apertura 2006 cuando al equipo xeneize se le fue el título en un partido de desempate contra Estudiantes.

Posteriormente, en 2011, tuvo un controvertido paso como seleccionador de Costa Rica.

En 2018 apareció en el fútbol de Egipto con el club Pyramids, primero como asesor y luego como entrenador.