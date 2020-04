Espíndola: “Hay equipos que no están al día y los futbolistas tienen sus necesidades”

San Pedro Sula, Honduras.

El día a día ha cambiado en la vida de Esteban Espíndola, mundialista argentino Sub-17 en Nigeria 2009. Antes de la pandemia por el coronavirus COVID-19, los entrenamientos y juegos con Marathón eran la rutina diaria.

Hoy, en plena cuarentena, lo mantienen en constante comunicación con su familia, realizando otros pasatiempos y eleva plegarias al Todopoderoso. Vive solo en Honduras.

“Estos días, que han sido un poco raros, hago cosas que normalmente no puedo realizar en el día a día. Le dedico bastante tiempo a la lectura, tomar mate, escucho mucha música, a dedicarle tiempo a la oración y entreno bastante para mantener el ritmo porque no hay una certeza de cuándo volvemos a jugar. No estoy de vacaciones. Es difícil estar solo, mi familia está en Argentina, pero hablo con ellos todos los días”, afirmó el exjugador de River Plate, Atlético Rafaela y Belgrano de la primera división de Argentina.

Desde el 15 de marzo, el Torneo Clausura 2020 de Honduras se detuvo por el coronavirus y de momento no tiene una fecha establecida para volver a la actividad, y Esteban Espíndola aclaró que el tema económico no se debe ver de menos.

“Si tienen en vista que el torneo continúe me parece que no estaría mal. Lo que sí, la Liga tendría que darle respaldo a los clubes porque hay equipos que no están al día con sus pagos y los futbolistas tienen sus necesidades, que se ponga en tela de juicio todo, los diferentes puntos”, citó el exjugador del Olimpia.

Continuó sobre el tema: “No solamente es darle fútbol para que la gente se entretenga, sino que los protagonistas tienen necesidades y los clubes deben cumplir. Mucha gente tiene derecho a trabajar, y está bien, me gustaría que poco a poco se normalice todo”, explicó el zaguero de 28 años.

EL TORNEO CLAUSURA

Espíndola consideró que aún existe suficiente tiempo para que el fútbol profesional catracho continúe, siempre y cuando se tomen las medidas sanitarias de forma necesaria.

“No creo que suspendan el torneo, me parece que se está en una posición que el torneo tranquilamente se puede reanudar, obviamente teniendo cuidado”, destacó.

Y agregó el defensor que ha disputado 12 partidos del torneo Clausura: “Hay muchas estrategias que se pueden utilizar para que el fútbol vuelva. Sinceramente por una cuestión de higiene no tengo temor a sufrir un contagio, sé cómo nos manejamos nosotros. El torneo debe reanudarse en un mes, 15 días... la pandemia no es eterna, es un virus con una mortalidad bastante baja, también hay otras cosas con riesgos de muerte. No hay que dejar de cuidarse, pero tampoco hay que vivir de pánico en estos momentos”.

La comunicación con el resto de sus compañeros en el Monstruo Verde es constante y lo mismo sucede con el cuerpo técnico. Junto a su compatriota Bruno Volpi convive, debido a que son vecinos.

“Tenemos buena comunicación entre los compañeros, en su momento me tocó ayudar a alguno que no la estaba pasando bien; pero todos se ejercitan, con Volpi entrenamos y tenemos muchas ganas de volver a jugar”, mencionó el futbolista, que disputa su segundo torneo con el Marathón.