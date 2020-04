Diego Vázquez responde a Troglio: “Por algo estamos de primero”

Tegucigalpa, Honduras.

El técnico de Motagua, Diego Vázquez, se refirió a las posibilidades que se ventilan sobre el destino que tendrá el Torneo Clausura 2020 de la Liga Nacional, en el cual los azules lideran con 27 puntos.

Entrevistado por el programa Diez TV, el argentino habló sobre algunas de sus posiciones. Aclaró que nunca ha pedido que declaren campeón a Motagua si no existe la probabilidad de continuar.

“No lo dije en ese término, sino que los 27 puntos nos costaron sangre y los que están en esto saben lo que cuesta cada partido, imagínate ganar cuatro clásicos: dos a Olimpia y Real España. Con Marathón empatamos, pero esto cuesta mucho. Cada punto lleva el trabajo de todos: técnicos, jugadores, directivos. Por algo estamos primero”, comenzó.

RESPUESTA A TROGLIO

Y en este aspecto, Diego respondió a lo dicho por su compatriota y colega del Olimpia, Pedro Troglio, quien afirmó que todavía nadie había hecho merecimientos para quedarse con el título.

“No lo escuché, pero me extraña porque él sabe lo que cuesta ganar cada partido y cada clásico. Nosotros a Olimpia le ganamos los dos clásicos. Los 27 puntos nos costaron mucho. No creo que en este caso Pedro piense lo mismo si en el torneo internacional que está jugando se lo anulen o no le den valor a lo que ha logrado hasta el momento”, señaló.

“Esto cuesta sangre y quitarle mérito a algo que ya se logró, no me parece lo correcto”, agregó.

LA SOLUCIÓN

Entre líneas, el técnico azul manifestó su desacuerdo en proclamar nulo el torneo. “Tendrían que declarar nulo los dos torneos porque las bases son Apertura y Clausura, entonces el anterior tampoco serviría porque los contratos son así. Yo tengo las bases y claramente dicen que son torneos Apertura y Clausura, eso (dar por nulo el torneo) no me parecería algo lógico”.

Vázquez también manifestó que con la situación actual del fútbol hondureño “estamos matando los equipos chicos” y por eso hay que ser solidarios. Considero que “si hay que retomar (el torneo), hay que realizar una pretemporada y me parece algo ilógico hacerlo para terminar un campeonato”, manifestó.

Por último, a Diego muchos aficionados lo han tildado de llorón, el argentino respondió de forma muy jocosa: “Mi mamá de chiquito me decía que el que no llora, no mama. Con altura, no quiero ser grosero”.