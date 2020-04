Rustu Recber: "No olvidaré lo que el Barça hizo cuando me moría por el coronavirus"

Estambul, Turquía.

El exarquero de la selección turca y del Barcelona, Rustu Recber, abandonó hace una semana el hospital después de haberse recuperado del contagio por el nuevo coronavirus.

Hoy en declaraciones al diario AS de España, el excancerbero mostró su agradecimiento al club catalán por su apoyo cuando enfermó a consecuencia de la pandemia de la Covid-19.

"En el Barcelona me dieron un gran apoyo durante y después de mi enfermedad. En momentos como estos, los pequeños detalles no deben ser olvidados. No olvidaré todo lo que el Barça hizo por mí cuando me moría por el coronavirus. Me dio la vida", comenzó explicando el que fuera portero del cuadro bluagrana en el 2003.

Y añadió: "Quiero que sepan que siempre estoy a disposición del Barcelona. Quiero expresar mi infinito agradecimiento a todos, especialmente al señor Bartomeu".

Por otra parte, Rustu conto todo lo que ha tenido que vivir luego de haber dado positivo por coronavirus.

"Fue un proceso de tratamiento muy difícil y largo para mí... Los médicos aplicaron un método extensivamente durante diez días y pusieron mucho esfuerzo en ello. Al final ha quedado en un susto y estoy muy feliz", indicó.