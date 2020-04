Motagua emite un comunicado y se pronuncia por el escándalo de Rubilio Castillo

Tegucigalpa, Honduras.

El Motagua se ha pronunciado sobre el escándalo que atraviesa su jugador Román Rubilio Castillo luego de haber sido arrestado por la Policía Nacional tras una denuncia por violencia doméstica contra su esposa Angie García.

Rubilio fue denunciado ante las autoridades por medio de una llamada telefónica y fue detenido el lunes en Tegucigalpa. El atacante de 28 años pasó la noche en la posta policial del barrio Los Dolores de esta ciudad tras maltratar a su pareja sentimental.

La mañana de este martes, Rubilio Castillo fue puesto en libertad y se declaró culpable ante las autoridades. El goleador de las águilas azules deberá de hacer trabajo comunitario por dos meses.

Rubilio Castillo luego de ser puesto en libertad.

Al salir de jefatura, el futbolista dio declaraciones a los medios: “Ahorita voy a verme con mi esposa, yo la amo a ella, es la madre de mis hijos. No me compete hablar en este momento de lo que pasó. Yo me llevó muy bien con mi esposa, tenemos una muy buena relación. Yo amo a mi esposa y siempre la he respetado”.

COMUNICADO DE MOTAGUA

El club motagüense emitió un comunicado para expresarse sobre este tema y defender los derechos de la mujer en Honduras. “Nuestra institución respeta nuestra legislación en lo que concierne a la ley contra la violencia doméstica en todos sus aspectos y hace de su conocimiento que las sanciones que interpongan los juzgados correspondientes en esta materia se acatarán por parte de nuestro jugador, sea la sanción que imponga la autoridad correspondiente, manifestando además, que somos una institución que está totalmente en contra de la violencia contra la mujer, lo que es uno de los temas prioritarios que tratamos de inculcar en cada uno de nuestros miembros de esta noble institución”, dice el escrito del equipo capitalino.

“En caso de ser encontrado culpable de esta penosa situación, el Señor Román Rubilio Castillo deberá acatar todas las medidas interpuestas por las autoridades correspondientes, ajustándose a cualquier modelo de evaluación o monitoreo utilizado, debiendo tener en cuenta que como institución, el Fútbol Club Motagua es consciente de la situación particular de la mujer en nuestra sociedad, y está comprometido a velar por la seguridad de nuestra afición femenina, y asimismo, a velar por la privacidad e intimidad de ambar partes involucradas en este hecho”, manifiesta la circular del club.

El comunicado del Motagua sobre el tema de Rubilio.

Y agrega: “En caso que Rubilio Castillo sea encontrado culpable de estos hechos, el equipo se reserva el derecho a aplicar los reglamentos internos deribados de estos hechos lamentables. Por lo tanto, a la afición en general, les comunicamos que no más violencia contra las mujeres".

Melvin Duarte, vocero de la Corte Suprema de Justicia, se refirió al tema Rubilio Castillo: "Él aceptó los hechos denunciados tanto por violencia psicológica como por violencia física, esta última fue verificada mediante un dictamen en materia forense. Se imponen dos meses de trabajo comunitario".