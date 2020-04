María Sharapova causa revuelo al dar su número de teléfono para distraerse en la cuarentena

Moscú, Rusia

La rusa Maria Sharapova ha puesto en marcha una peculiar forma para estar conectada con sus seguidores en este tiempo de cuaretena y ha facilitado un número de teléfono para intercambiar mensajes de texto con ellos, prometiendo contestar a todos.

En su Instagram, Sharapova, de 32 años que anunció su retirada el pasado 26 de febrero, animó a sus fans para que le escriban y así poder intercambiar mensajes de texto.

"He intentado buscar la manera para estar en contacto con todos mis seguidores porque la semana pasada me lo pasé muy bien realizando una videoconferencia con 150 de vosotros", comenzó diciendo

Y añadió: "Me encantó ese chat y desearía estar más conectada con los aficionados porque todos estamos pasando por el confinamiento. Quiero que me escribáis qué pensáis. Os dejo un número de teléfono y me podéis mandar cualquier mensaje que llegará directamente a mi móvil, el mismo que estoy cogiendo ahora. Os voy a responder".

¿Cuál es el contacto que dejó Sharapova en la publicación para sus seguidores?

Para los que quieran escribirle a hermosa tenista rusa deberán marcarle al +310-564-7981, un número con prefijo del estado de California, uno de los dos lugares donde la ex tenista tiene residencia en Estados Unidos (el otro es la ciudad de Nueva York).

Not only did I just get a 310 number( hello cool cats?)but I’m sharing it with you—Text me! 310-564-7981. For real. Tell me how you’re doing, ask me questions, or just say hello ?? Any great recipes welcome too ?#community pic.twitter.com/JNCuGzJXRS