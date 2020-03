Boniek García: “Me preocupa la salud del pueblo hondureño”

Houston, Estados Unidos.

La pelota dejó de rodar debido al coronavirus COVID-19, y los futbolistas imposibilitados de volver al césped permanecen en sus hogares buscando hacer lo máximo en este tiempo de dificultad. Al capitán del Houston Dynamo de la MLS, el hondureño Boniek García, la cuarentena le ha permitido convivir más con su familia, los gemelos Jaden y José le mantienen ocupado.

“Mas allá del cansancio por este encierro, lo más importante es prevenir que se continúe esparciendo este virus y que nos lleguemos a contagiar, esto no es algo para tomar a la ligera, ya que está afectando a todo el mundo. El encierro ha sido complicado, pero eso lo vive todo el mundo. Debemos prevenir, y lo mejor es compartir en casa. Mis hijos tienen mucha tarea de la escuela y junto con mi esposa (Ivania Reyes) les ayudamos”, indicó Boniek, quien juega su novena temporada con el club en la MLS, desde Houston.

Educativamente sus hijos aún están recibiendo sus clases, ¿me podría hablar de esta facilidad?

Aunque ellos no asistan a las escuelas, aún pasan muy ocupados con su educación, aparte de recibir sus clases por el internet. Desde la suspensión se les entregó un folleto para leer, pintar y realizar algunas actividades y en la computadora tienen ejercicios.

Ahora que no hay actividad deportiva, ¿cuál ha sido el plan del Dynamo para tenerlos activos?

Desde que nos enviaron a casa se nos entregó un plan específico para desarrollar diariamente. Esta semana se ha intensificado todo, ya que nos han hecho llegar una bicicleta estacionaria, nos han traído equipos de pesas y todas las herramientas que vamos a necesitar para hacer nuestro trabajo.

Boniek García con su esposa Ivania y sus hijos Lourdes, Jaden y Josué, todos viven en la ciudad de Houston, Estados Unidos.

¿Qué tanto cree que esto les pueda ayudar, tomando en cuenta que vienen de una pretemporada y poco fútbol?

La verdad es que es bastante complicado para el acondicionamiento de nosotros los futbolistas, físicamente te afecta, ya que no es lo mismo trabajar en un campo que en casa montado en una bicicleta; pero la idea es que no se pierda la condición física, aunque recuperar el ritmo adecuado va a ser muy complicado.

¿En qué consiste el tiempo de familia durante esta cuarentena?

Generalmente me despierto muy temprano, preparo el desayuno y comemos en familia. Los niños juegan algo de PlayStation, por la tarde hacemos tareas, leemos, tomamos siesta, jugamos pelota en el patio, hacemos ejercicio con mi hija y mi esposa, me entreno, en la noche jugamos cartas, otras actividades familiares y nuestro día termina con un tiempo para Dios, donde participamos los cinco.

¿Como garífuna cómo ha tomado ese caso de coronavirus en Santa Fe, Colón?

No me sorprende para nada, ya que esta enfermedad ha impactado a nivel mundial. De esta situación, nadie está exento, espero que no se dé un fuerte brote, deseo que la persona contagiada pueda recuperarse y que las autoridades controlen eso.

¿Cómo son sus días viendo lo que está pasando en Honduras con este virus?

Me afecta mucho, pues tengo mucha familia y personas que quiero allá. En Honduras está mi madre, sobrinos y hermanos, y te crea preocupación. Uno no puede ser egoísta y olvidarse de nuestra gente, mis amigos continúan en nuestro país, y no solo pienso en ellos, me preocupa la salud del pueblo hondureño en general.

Las preocupaciones para el exjugador del Olimpia de 35 años no paran allí, sus pensamientos están con las personas que acatan la disposición del toque de queda, pese a no tener que comer en sus hogares.

“Es bastante duro todo lo que vive nuestra gente en nuestro país, estoy seguro de que miles de personas no tienen la capacidad de comprar una provisión de comida para una semana o un mes, muchos compran para el día por su precaria situación económica. Para mí es muy difícil ver eso, trato de no ver ese tipo de noticias; sin embargo, no puedo parar”, cerró el mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.