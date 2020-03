NFL confirma una donación de más de 35 millones de dólares a afectados de coronavirus

Estados Unidos.

La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) confirmó este viernes que su organización junto con el Sindicato de jugadores, los propios profesionales, dueños y equipos han donado más de 35 millones de dólares en ayuda a los damnificados por la pandemia del coronavirus.

Las donaciones comenzaron a hacerse desde el pasado 16 de marzo cuando se cancelaron todas las competiciones deportivas en Estados Unidos y la Fundación NFL aportó 3,5 millones de dólares como parte de los esfuerzos en la lucha contra la mortal enfermedad del COVID-19.

Las donaciones de la familia de la NFL han sido canalizadas a través de 10 organizaciones benéficas que operan a través de todo el país como son la Cruz Roja Americana, Fundación Bob Woodruff, Boys & Girls Clubs of America, Fundación CDC, Fundación GENYOUth, Meals on Wheels America, Ejército de Salvación, Team Rubicon, United Way y Wounded Warrior Project.

"Todos hemos sido afectados por la pandemia de COVID-19. Ahora más que nunca, necesitamos unirnos para quedarnos en casa y mantenernos fuertes", destacó el comisionado de la NFL, Roger Goodell, a través de un comunicado.

"La NFL continuará buscando formas de brindar nuestro apoyo para que juntos podamos superar este momento de incertidumbre", agregó.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell. Foto EFE

Además de estas donaciones iniciales, la familia de la NFL se ha unido a #StayHomeStayStrong para ayudar a limitar la propagación de COVID-19 en todo el país.

Como parte de este esfuerzo, más de 50 jugadores, entrenadores y leyendas de la NFL se han unido para crear un Anuncio de Servicio Público (PSA) que pueda ser compartido con los aficionados sobre la fortaleza que están encontrando en quedarse en casa y lo mucho que ayudan al país con sus acciones responsables.

La liga también está invitando al país a #NFLPLAY60 en casa durante este tiempo para hacer sus 60 minutos de ejercicio cada día junto con la NFL.

La semana pasada, la NFL lanzó una serie de recursos digitales gratuitos de aprendizaje y bienestar para estudiantes, padres y maestros al asociarse con socios benéficos como la American Heart Association y United Way.

Estos recursos se pueden compartir ampliamente y actualmente se encuentran en http://www.nfl.com/play60.

Desde finales de enero, NFL Auction ha organizado una subasta de coronavirus en beneficio de la Fundación CDC y la Organización Mundial de la Salud, primero para los esfuerzos específicos de China y ahora con sede en los Estados Unidos.

Los aficionados que pueden ofertar por recuerdos autografiados y utilizados en los partidos y experiencias especiales.

Como parte del Sorteo Universitario de la NFL, que tendrá lugar del 23 al 25 de abril, la liga trabaja en un plan amplio de incorporar la filantropía y la recaudación de fondos para proporcionar ayuda adicional a aquellos afectados significativamente por la pandemia COVID-19.

La NFL, a través de un comunicado, señaló que anunciarán más detalles en las próximas semanas.

Durante esta emergencia mundial de salud pública, la NFL continúa coordinándose estrechamente con los 32 equipos, las autoridades de salud pública, así como los socios comunitarios y filantrópicos en oportunidades adicionales para ofrecer apoyo a quienes más lo necesitan durante este tiempo sin precedentes.