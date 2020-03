Carlos Vela: "LAFC no me dio facilidades para ir al Barcelona"

Los Ángeles, California.

El delantero mexicano Carlos Vela confesó en una entrevista con GQ que estuvo muy cerca de regresar a Europa y con el Barcelona, pero que el LAFC, su actual club en la MLS, no se lo permitió.

El ariete mexicano, quien es el jugador más destacado de la franquicia estadounidense, confió que la oferta era por poco tiempo, pero que él aceptaba esa condición.

"El Barça planteó un escenario de cuatro meses en ese momento y, pues, yo lo aceptaba porque era una oportunidad muy buena. No iba a decir: "Ah, quiero dos años y si no, no voy". Dijeron cuatro meses y voy cuatro", comenzó diciendo.

Pese a la tentadora oferta, no pudo desligarse de su actual equipo, " no me dio facilidades el club LAFC para salir, aunque es entendible. Al final, buscan lo mejor para ellos y cada uno para sí mismo. Lo intenté y no se dio, y no pasa nada porque estoy más que feliz aquí", manifestó.

Vela tiene 31 años y quizás por eso no tiene claro que hará cuando cuelgue las botas. Como entrenador no se ve: "Hoy, no lo sé. No me cierro puertas, pero tampoco te diré que me encantaría. De momento, nada de ser entrenador y dirigir", declaró.

"No sigo las órdenes que me dan a mí como para imponerlas a alguien. Tampoco me veo de analista. Si puedo elegir que haré con mi vida, no tendría nada que ver con el deporte, pero se me hace raro hablar de esto... Desde los 14 años, llevo la rutina de entrenar todos los días, y cuando se acabe, será extraño", agregó.

Vela muy poco amigo de las cámaras y micrófonos hasta bromeó con lo que espera de su futuro: "Me veo con buena panza y habrá que bajarle a los taquitos. Soy bueno para comer y viajar".

Vela también recordó su etapa con la Real Sociedad de San Sebastián en donde asegura él buscaba ser feliz en el fútbol, por encima de dinero, e insistió en esa idea. "No es lo más esencial. ¿Ayuda? Sí, claro que ayuda, te da más tranquilidad. Pero no creo que sea la base de la felicidad", subraya.