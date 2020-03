Pedro Rodríguez revela que dejará el Chelsea la próxima temporada

Londres, Inglaterra.

El atacante español, Pedro Rodríguez, dio a conocer que terminará su contrato con el Chelsea, que finaliza esta temporada, y que saldrá de la institución de Londres en busca de más minutos de juego.

"Voy a acabar mi contrato, pero en este momento no es lo más importante. Lo que suceda con respecto a mi futuro ya se verá, pero en este momento no es importante ya que ni siquiera sabemos cuándo volveremos a entrenarnos y competir", dijo Pedro, según recoge 'The Independent'.

"Lo más importante es que todo el mundo muestre solidaridad. Hemos estado en cuarentena porque uno de nuestros jugadores (Hudson-Odoi) dio positivo por coronavirus. Ahora está bien y estamos muy felices por él", añadió.

El extremo de 32 años agradeció a todos los médicos que día a día combaten al coronavirus y ayudan a las personas contagiadas, así como a las personas que trabajan para dar un servicio a los demás.

“Siento mucho todo lo que está sucediendo y las noticias que nos llegan desde España. Desde aquí, una vez más agradezco a todo el personal de salud, las Fuerzas de Seguridad del Estado, las personas que están en los supermercados día a día. Gracias a todos por el trabajo que están haciendo. Con suerte, podemos detener este virus".