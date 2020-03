“El torneo tiene que seguir tal y como está” : Bruno Volpi

San Pedro Sula, Honduras.

Los jugadores extranjeros pasan días complejos en Honduras. Este es el caso de Bruno Volpi, delantero del Marathón.

El delantero argentino habló con LA PRENSA y se refirió al tema del coronavirus y su pensar sobre lo que puede ocurrir en los próximos días con el torneo Clausura 2020.

“Son momentos para estar tranquilos, para hacerle caso a los autoridades. Son situaciones atípicas que jamás me habían pasado en mi vida; pero siempre se aprenden cosas nuevas y hay que mantenerse en casa”, expresó Volpi.

El ariete sudamericano dijo extrañar a su familia, que se encuentra en Argentina.

“Estar sin la familia no es fácil, pero este es mi trabajo. Tengo la suerte de vivir en el mismo departamento donde vive Esteban Espíndola, mi compatriota y compañero del equipo, con el cual compartimos y entrenamos juntos. La familia se extraña, pero lo raro es no tener la competencia y el día a día”, comentó.

El espigado delantero de los verdes considera que el parón de la liga afecta a todos por igual.

“Yo creo que nos afecta a todos por igual, no veo a un equipo que se pueda beneficiar de esta situación. Estamos todos entrenando en lugares que no son los adecuados, no es lo mismo estar en la cancha”, comentó.

El jugador esmeralda cree que el Clausura debe continuar una vez que se normalicen las actividades.

“Yo sinceramente no lo pienso, lo que sí creo es que el fútbol aquí y a nivel mundial se va a reactivar, no creo que todo lo que hemos hecho se bote a la basura. Si ya tenemos algo que ya va avanzando, entonces el torneo tiene que terminarse y seguir tal y como estaba”, sentenció.

Y agregó más sobre el tema:

“No sé si es injusto o no, no lo pienso la verdad, no me quiero adelantar a nada, yo estoy tranquilo en casa entrenando y ver qué pasa y esperar y ser solidarios”, comentó.

Pese a no entrenar, Volpi comentó que hay que aprovechar el tiempo desde casa.

“Estamos en la misma sintonía con los compañeros. Esto es todo nuevo, el no poder salir, entrenar, estar en casa y, más, no estar en tu país, que es complicado, toca hacer lo que puedes, orar a Dios y aprovechar todo el tiempo”, indicó

Sobre los trabajos que les asigna el entrenador argentino Héctor Vargas.

“El profe Héctor Vargas nos pasa todos los días un trabajo en específico para hacer, en realidad es poco lo que se puede hacer pero intentamos mantenernos sanos y físicamente bien para qué el día de mañana nos diga se todo será normal estar preparados”, dijo.

Volpi destacó que por ahora lo más importante es mantenerse en las casas.

“La competencia te mantiene vivo, la última jornada que jugamos contra el Honduras Progreso sin nuestra afición fue dura, fue fuerte ver el Yankel Rosenthal, es fútbol sin gente es horrible pero ahora lo más importante es estar en casa”.

Por último el jugador verdolaga mandó un mensaje a todos los hondureños a que acaten todas las órdenes de las autoridades.



“El mensaje a todos es que hagamos caso a nuestras autoridades que son muy claras quedarnos en casa y es fácil de hacer, que seamos pacientes y que esperemos que pronto todo regrese a la normalidad”, cerró.