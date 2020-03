Mauro Reyes asume como entrenador de la Real Sociedad

Tocoa, Colón, Honduras.

El hondureño Mauro Reyes asumió como entrenador de la Real Sociedad ante la intempestiva renuncia de Carlos Tábora, quien tras caer 1-4 ante Real de Minas dejó su cargo.

En su presentación, el técnico patepluma, que regresa para dirigir por cuarta vez a los aceiteros, dijo: “Cada vez que uno toma un reto de estos, pues siempre viene con la ilusión de hacer un buen trabajo y lograr los objetivos. Me parece que este plantel tiene condiciones muy buenas, creo que hay que felicitar a la institución y al profe Tábora que conformó un gran grupo de jugadores”, comentó.

Confiesa que era una oportunidad que no esperaba, ya que había renunciado al Santos de la Liga de Ascenso: “La verdad, no me lo esperaba. Ese día en la noche, ya un poco tarde, me llamaron y la verdad no creí que el profe Tábora iba a tomar esa decisión en ese momento; pero el fútbol es así, los entrenadores tenemos la maleta lista, para irnos o venirnos”, afirmó el patepluma.

VUELVE A TOCOA

La última ocasión que estuvo con los aceiteros, Reyes renunció, al igual que lo hizo esta vez su antecesor. Le preguntaron por qué se fue. “Voy a ser sincero, más que un dirigente, con Ricardo Elencoff nos une una amistad... La vez pasada cuando me fui creo que fue lo correcto, no porque él quisiera despacharme, sino porque era lo mejor para el club e, incluso, lo había hablado antes con él”, confesó.

Real Sociedad pelea por la permanencia, pero Reyes lo quiere ver en otro estatus: “Ahí está el reto para hacer de este Real Sociedad un equipo para competirle a cualquiera y donde quiera”.