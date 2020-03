Marathón responde a las acusaciones de la esposa de Yustin Arboleda

San Pedro Sula, Honduras

El Club Deportivo Marathón salió al paso y se pronunció mediante un comunicado sobre las polémicas palabras de Paula Vivas, esposa de Yustin Arboleda, que reveló una supuesta deuda económica del cuadro verdolaga sobre el atacante colombiano que ahora milita en el Olimpia.

Además, la pareja del atacante sudamericano culpó a los directivos del equipo sampedrano de la salida de Arboleda del conjunto verdolaga.

"Nos quedamos esperando que esta gente nos diera la cara, esperamos una semana y teníamos que viajar a Venezuela, se fueron y no dijeron nada ya que no apareció nadie", fueron unas de las confesiones de la mujer de Yustin mediante Instagram Live.

Además, la chica confesó que en el Marathón tienen una supuesta deuda económica con el atacante colombiano.

"Uno por la buenas es bueno, pero llega un momento que tu dices: No se pueden manejar las cosas así. Solo tenían que dar un dinero que deben todavía, para los que no saben, todavía nos deben. Esa plata de nosotros y no sé que pasará más adelante, porque se tomarán medidas drásticas, ha pasado mucho y nadie ha dado la cara", remató.

Tras estas declaraciones, el Marathón emitió un comunicado en la que se pronunció a dichas declaraciones aunque en el mismo no se pronunciaron sobre el tema de la deuda.

El comunicado íntegro del Marathón:

Primero: El Club Deportivo Marathón siempre ha cumplido con sus obligaciones conforme a lo establecido en la ley y en este caso se cumplirá fielmente con los acuerdos.

Segundo: Que ignoramos la intención de porque abordar este tema en tan crítico momento que vive el país.

Tercero: Que lamentamos la manera en que públicamente la señora Vivas busca conflicto entre nuestra afición y los directivos, cuando fue esta institución y noble afición quien le dio la oportunidad al jugador Yustin Arboleda de destacar en nuestro fútbol.

Cuarto: Nuestra institución es más grande que cualquier jugador y que cualquier directivo, la institución se respeta, la institución se cuida, la institución se honra, antes, durante y después de haberle servido.

Quinto: El Club Deportivo Marathón se reserva su derecho de dar a conocer a su noble afición de la verdadera versión del por qué no se renovó el contrato al jugador Yustin Arboleda.