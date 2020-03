Esposa de Yustin Arboleda revela la razón por la que el colombiano dejó al Marathón y reclama pago de salario

Tegucigalpa, Honduras

Tres meses después de haber dejado al Marathón para llegar al Olimpia, se conocieron las razones por las que el delantero colombiano Yustin Arboleda decidió fichar con el cuadro olimpista luego de 3 años de éxito en el conjunto verdolaga.

El fichaje del ariete cafetero generó revuelo en el fútbol hondureño e inclusive los propios aficionados del Marathón catalogaron al ariete sudamericano de "traidor".

Tras varios comentarios, finalmente la esposa de Arboleda, la venezolana Paula Vivas, no amagó y confesó que la directiva del cuadro sampedrano fue la responsable de la salida del colombiano e inclusive reveló que el equipo verde le debe dinero al futbolista.

"Ellos llamaron y se sentaron, Yustin les dijo que quería seguir por dos años más, no sé si eso les incómodo porque como que ellos no estaban preparados para ese tiempo", comenzó contando la pareja del jugador olimpista mediante un Instagram Live.

Y siguió contando: "Vuelven, se reúnen y para no hacerles el cuento tan largo, tienen una propuesta; dos años, el mismo salario y unos que otros cambios. Me dice Yustin; amor, no va a mejorar nada, el mismo salario. Yo le dije: nos quedamos, yo me siento bien aquí y la niña está bien".

Paula Vivas es la esposa del colombiano Yustin Arboleda.

Les deben dinero

La pareja de Arboleda indicó que pese a que ellos habían aceptado la propuesta, los dirigentes del conjunto verde no volvieron a contactarlos y destapó una deuda ecónomica que supuestamente tienen en el club sampedrano con el hoy jugador del Olimpia.

"Nos quedamos esperando que esta gente nos diera la cara, esperamos una semana y teníamos que viajar a Venezuela, se fueron y no dijeron nada ya que no apareció nadie".

"Uno por la buenas es bueno, pero llega un momento que tu dices: No se pueden manejar las cosas así. Solo tenían que dar un dinero que deben todavía, para los que no saben, todavía nos deben. Es plata de nosotros y no sé que pasará más adelante, porque se tomarán medidas drásticas, ha pasado mucho y nadie ha dado la cara", remató.

Llegada al Olimpia

Paula Vivas expresó que pese al contacto de los albos, se fueron a Venezuela con la esperanza de llegar a un acuerdo con Marathón y para sorpresa de ellos se enteraron que no seguía con el cuadro sampedrano por los medios de comunicación.

"Hicimos nuestras maletas, eso que andaban diciendo que teníamos planes con Olimpia fue mentira, vendimos la camioneta y resulta que cuando regresamos de venderla llama el señor del Olimpia. Por respeto nos fuimos a Venezuela y no teníamos nada con Olimpia firmado".

Y prosiguió: "Estaba una propuesta de China que no se dio, de repente estoy cocinando en Venezuela y veo en los medios la salida. Ni siquiera nos dieron la cara, lo del Motagua solamente fue con el representante, nada conceto, fue una cosa pasajera. Si no deseaban contar con Yustin lo más decente y profesional es que tuvieron que haber llamado y ni siquiera las gracias se las dieron".

Por último, la esposa de Arboleda dejó claro que en ningún momento su pareja es un "traidor" por lo que pidió respeto para el colombiano.

"No tenemos rencor con la gente del Marathón, ni con directivos. Todavía deben dinero y esa fue la única oferta clara y ni exigimos un sueldo como un niño, estamos en Olimpia porque Dios nunca abandona a sus hijos, esa es la verdadera historia".

"Para que no vengan a decirle traidor a Yustin.¿Por qué no le dicen traidor a la gente del Marathón?, primero hay que informarse", finalizó.