"Primitivo" Maradiaga está muy cerca de cumplir sanción

San Pedro Sula, Honduras

El técnico Ramón “Primitivo” Maradiaga está muy cerca de volver al ruedo del fútbol profesional. El castigo impuesto por la Fifa el 2 mayo de 2018 ya casi se cumple.

Por aquellos días, el exentrenador de Motagua fue acusado de conocer de una reunión de seleccionados salvadoreños con un tercero, misma que se sostuvo con la intención de alterar el resultado de un partido, según decía la Fifa en su resolución.

"Primi", también seleccionador de Honduras, Guatemala y El Salvador, reconoció que sabía de la reunión, pero que no hizo el reporte porque sabía que los jugadores dirían que no.

“Reconozco que no denuncié por la confianza que les tenía y pensé que no aceptarían”, afirmó recientemente en una entrevista para la revista Colibrih.

El ente rector del fútbol mundial no aceptó la defensa e impuso al técnico catracho un duro castigo de dos años sin dirigir, más 16,000 euros de multa (alrededor de 450,000 lempiras). El tiempo de castigo finaliza el 2 de mayo.

Tras recibir la notificación del castigo, Primi dejó entrever que la acción de la Fifa representaba prácticamente su retiro de los banquillos.

Al dar su testimonio a Colibrih sobre cómo le ha afectado esta sanción, Primi confiesa, “indudablemente se cortó mi carrera, se cortaron mis ingresos para poder cumplir con mis compromisos y es todo”, resumió.

Al estar tan cerca de cumplir su “cuarentena” fuera de los banquillos, Maradiaga ha cambiado su mentalidad acerca del retiro prematuro.

¿Mantiene la idea del retiro tras cumplir la sanción impuesta por la Fifa?, le preguntaron y contestó, “sí, porque está vigente, son dos años y cuando se cumpla mi suspensión no sé si habrá algún equipo interesado en que yo pueda trabajar; por lo tanto, voy a esperar y no puedo cambiar mi opinión sabiendo que no tengo nada garantizado”, dice Primi, seleccionador de Honduras rumbo a Francia 98 y Corea y Japón 2002.

¿Volver al Motagua?

Aunque el técnico sostiene que estaría dispuesto a dirigir cualquier club que requiera sus servicios profesionales, cuando es consultado sobre un hipotético retorno al nido dice, “no, mi ciclo con Motagua terminó. Descartado totalmente”.