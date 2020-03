Fabián Coito confirmó el nombre de legionarios de Honduras para el Preolímpico Sub-23

Tegucigalpa, Honduras.

El entrenador de la Selección de Honduras, Fabián Coito, dio a conocer varios nombres de legionarios con los que contará para el Preolímpico Sub-23 de Guadalajara en busca de un boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y también se refirió a la posible suspensión del amistoso contra República Checa en Estados Unidos por el coronavirus.

Coito estuvo en el programa Fútbol a Fondo de TSI y confirmó que jugadores como Denil Maldonado (Pachuca, México, Rigoberto Rivas (Reggina, Italia) y Douglas Martínez (Real Salt Lake, Estados Unidos) estarán en la convocatoria final para el Preolímpico.

El seleccionador ha dicho que en el Preolímpico “el estilo, sistema y juego que vamos a tener será parecido a lo que se ha visto y mostrado. La continuidad de esta selección y los entrenamientos será parte de lo que hemos hecho y eso nos acercará a los resultados positivos. En la competencia entran los rivales y serán diferentes a cada partido y eso cambia. Después buscamos en los futbolistas lo mismo desde que llegué; orden, intensidad en el juego, pases cortos cuando tengamos el balón, estar cerca y recuperar rápido la pelota. Buscar la característica del jugador hondureño que es la potencia y generar espacios”.

Agrega que “en la planificación de la Sub-23 hemos tenido buenos futbolistas pero la no ha sido la ideal, por suerte el Olimpia ha tenido los resultados y los jugadores están teniendo experiencia y voy a contar con ellos para viajar a México, luego Denil Maldonado se une allá igual Rigoberto Rivas si logra llegar”.

LEGIONARIOS

Coito habló de la situación de Denil Maldonado en el Pachuca mexicano. “Hemos tenido contacto con Denil, no era nada fácil ganarse un lugar en el equipo que tiene buenos futbolistas, dos extranjeros en la central con altura y en una liga muy competitiva. Es una liga de mucha competencia y le ayudará en su crecimiento. Le voy a valorar cuando esté en el plantel”, aseguró.

El uruguayo también tuvo palabras sobre Douglas Martínez: “Es un jugador de mucho físico y ahora que está en la MLS tendrá una exigencia y un crecimiento mayor que lo que tenía en la USL. Es profesional durante ha estado con nosotros; luego los futbolistas que estén en Guadalajara serán porque tengan rendimiento y están en condiciones para representarnos”.

CAMBIO GENERACIONAL

La Sub-23 de Honduras se prepara para jugar dos partidos amistosos contra su similar Costa Rica en San José.

Fabián Coito afirmó que el recambio de la Mayor se encuentra en la Sub-23. “Se mantiene la idea que manifesté que es el recambio de la Selección Nacional y el recambio está en la Sub-23 y no se forma de espontáneos, sino que se tiene que ir potenciando y conociendo el fútbol en la Selección Mayor. He visto muchos jugadores en la Sub-23 que en poco tiempo estarán en la Mayor porque van creciendo. Algunos vienen ganando espacio y piden un lugar, pero no es cambiar por cambiar, porque el jugador de experiencia tiene mucho que aportar por su conocimiento. Pero los futbolistas jóvenes generan expectativa porque es un recambio natural”.

AMISTOSO ANTE LOS CHECOS

Fue preguntado por la posible suspensión del partido amistoso de Honduras contra República Checa luego del anunció del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cancelando viajes de Europa con destino al país norteamericano por la propagación del coronavirus.

“No tengo confirmación oficial de alguna variante de lo que tenemos planificado y esa decisión cambia porque no depende de nosotros y determina lo que pueda pasar en la fecha FIFA. No hay plan B, hoy tuvimos trabajo y charlas con el doctor Josué Sierra sobre el coronavirus junto al cuerpo técnico y jugadores. Lo de la suspensión de vuelos condicional la llegada de europeos a EUA y vamos a esperar un poco en la semana para esperar lo que suceda”, dijo.

JJOO

Habló de la posibilidad de clasificar a las Olimpiadas 2020. Cree que es “importante que Honduras participe en todos los eventos de concierto mundial y nada de lo que pasó va a volver a suceder. Es muy valorable lo que hicieron selecciones anteriores que fue por méritos propios; tenemos que prepararnos para que hagamos cosas que nos permita ganar partidos y nos ponga a nivel Mundial en ese contexto. No me puedo distraer en lo que pasó en los Olímpicos anteriores, la concentración apunta en la formación del equipo y pensar en las condiciones en que vengan los jugadores de Olimpia. Pero tenemos buenos futbolistas que le dan nivel a un equipo y ojalá que Honduras se mantenga en los Juegos Olímpicos”.

RANKING FIFA

Por último tocó el tema importante del ranking mundial de la FIFA ya que las seis selecciones mejor clasificadas en el área de la Concacaf después de junio de 2020 disputarán una hexagonal clasificatoria para el Mundial de Qatar 2022.

“Hoy estamos, hay que ver justamente casos excepcionales de lo que puede pasar en marzo que modifiquen los planes, pero hasta que no esté ganado ese lugar no puedo hacer planes a futuros, pero si da tranquilidad por los puntos que tenemos sobre las selecciones de bajo. El objetivo primario es la hexagonal pero no el objetivo final. Inicia una competencia dura con las selecciones del área pero lo ideal es el destino final”, finalizó.