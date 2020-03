Diego Vázquez: "Tienen que ver sangre para que digan que es violencia"

Tegucigalpa, Honduras

Diego Vázquez, entrenador del Motagua, se pronunció sobre la expulsión que sufrió el pasado sábado en la victoria de 1-0 que lograron frente al Real España por la jornada 12 del Clausura 2020.

La polémica se hizo presente en el estadio Morazán luego de que al estratega de los azules le lanzaron desde el sector de silla una caja de refresco, posteriormente el argentino la tiró dentro del césped para detener el partido y por dicha acción fue expulsado por el árbitro central Raúl Castro.

“Vamos a presentar un escrito para dirigir porque fue totalmente injusta la expulsión, cuando cae la caja cerca de nosotros que si le cae a Ñel Vega (utilero) lo mata, llamamos a Héctor Rodríguez y al Comisario para decirles, hacen oídos sordos, más bien están buscando a quién sacar, obviamente si no hacen caso la tiro al campo para que el juez central viera, eso fue todo lo que hice”, indicó Diego Vázquez.

El DT del Motagua lamentó la violencia que se generó en el duelo entre aurinegros y azules.

“Escuche decir por ahí que no tenía que meterme, el árbitro insertó en el acta que no impactó en nadie, es decir te tiene que rajar la cabeza para que sea grave, estamos acostumbrados a un nivel de violencia que tienen que ver sangre para que digan que es violencia, en varios medios escuché decir que todo estaba bien, eso no puede ser”, indicó.

Y añadió: Tienen que parar el partido, después de eso nos siguieron agrediendo y no pasó nada. Luego dicen que me metí al campo, entré a preguntarle porqué me expulsó, dice el acta que yo incité a la violencia, o sea yo lanze la caja”.

El entrenador del Motagua señaló que el árbitro se equivocó al expulsarlo.

“No es nada premeditado, alguien tiró ese caja y el árbitro debe proteger a los protagonistas, pero en lugar de eso nos castiga, entonces en ese momento tendría que haber castigado al jugador del España que agarró la caja”.

“Mi reclamo es por la caja, si le pega a alguien lo mata, tenemos que reclamar no aguantar que nos sigan cayendo objetos que te lastimen, el árbitro castiga a los que son agredidos”.