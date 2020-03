Henry Figueroa es castigado con cuatro partidos tras violenta falta y amenazar al árbitro

San Pedro Sula, Honduras.

El defensa del Marathón, Henry Figueroa, recibió cuatro partidos de sanción por parte de la Comisión de Disciplina después de su lamentable actuación en el juego de la jornada 10 del Torneo Clausura 2020 contra el Olimpia, que los verdolagas perdieron 1-2 en el estadio Yankel Rosenthal.

En ese encuentro, el defensa verdolaga hizo una violenta entrada sobre el olimpista Elvin Casildo y cuando el árbitro Óscar Moncada le mostró la roja tomó el balón y lo lanzó al rostro del réferi.

Momento en el que Henry Figueroa se tira con todo para hacerle la violenta entrada a Elvin Casildo.

Según el acta arbitral del duelo, Figueroa también insultó al encargado de impartir justicia. "Henry Figueroa expulsado al minuto 21' por juego brusco grave, una vez expulsado el jugador me lanzó el balón, el cual impactó en mi rostro y me amenazó diciéndome 'ya verás lo que te va a pasar hijo de puta, es la segunda vez que me expulsás, ya verás", escribió Moncada en su reporte del sílbante.

Además, el jugador deberá pagar una multa económica. "Henry Figueroa, cuatro partidos de suspensión más una multa de 20 mil lempiras, sin gozar del beneficio del artículo 33", dice el comunicado de la Comisión de Disciplina, esto último en referencia a que el defensa no podrá apelar el castigo.

Tras estar criminal falta, Figueroa fue expulsado con roja directa.

Henry Figueroa ya cumplió un juego de castigo contra Real Sociedad y no podrá estar frente a Platense, Honduras Progreso ni Real España. Estará ya disponible para la jornada 15 cuando el Monstruo Verde reciba al Motagua en el Yankel.