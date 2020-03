Pedro Troglio se ilusiona: "Ojalá que sea la semana perfecta"

Tegucigalpa, Honduras.

Pedro Troglio, entrenador del Olimpia, está ilusionado con los dos torneos que enfrenta; líder en el Clausura 2020 en la Liga Nacional y en cuartos de final de la Champions de Concacaf. Su deseo es tener un camino de éxito en ambos torneos, pero tiene un pendiente, que el equipo se le caiga mentalmente y por eso lo está fortaleniendo. El entrenador señala que no hay que confiarse del Vida, rival al que enfrentan este sábado en el Nacional.

El argentino comenzó refiriéndose a las rotaciones que realizará por lo seguido que son los juegos antes los rojos y ante el Impact de Montreal. "Vamos a jugar con algunos que van a jugar el martes y que estén bien. Lo único malo son los viajes; la vez pasada que veníamos de El Progreso vi a tres jugadores tirados en el piso del autobús, generalmente lo hacen en sus asientos, ellos se comienzan a cansar y hay que administrarlo bien", dijo.

Troglio no oculta que el cansancio se disimula muy bien cuando en el camino aparecen los triunfos, "el problema es que cuando vos ganás, estás mejor, pero cuando empatás estás peor. Las victorias te dan una carga energética para el partido siguiente y lo bueno es ganar para que no se sienta el cansancio mental que generalmente se acumula. En el fútbol cuando se gana, se come bien y se cuida, se puede jugar cada tres días", sostiene.

"Cuándo se gana todo es bonito, pero cuando se pierde… Es lógico, nosotros sabemos que ahora estamos en un momento dulce y por ahora no me subo a ningún lado, el fútbol tiene esto, no me olvido que salimos campeonísimos y luego perdimos dos partidos y éramos un desastre de vuelta", añadió.

A la seguidilla de partidos y el cansancio se suma la cruenta lucha por el primer lugar, "sabíamos que iba a ser complicado, los mismos tres de siempre y Real España, es normal, nosotros tuvimos la desgracia de no arrancar bien y las lesiones, pero nos hemos acomodado y estamos en la pelea; hace 15 días estábamos a cinco puntos y hoy punteros; pero será la pelea hasta el final", advierte.

"Somos los que estamos jugando cada tres días y los otros no, esperamos que esto no nos afecte. Nos vamos de viaje y volvemos hasta el viernes y los demás se quedan en casa; pero tenemos una ilusión de ir a algo tan lindo que para un jugador de fútbol y un técnico es lo mejor y esperamos hacerlo a favor nuestro", se emocionó Troglio.

LA TABLA DE POSICIONES

Don Pedro no pierde la ilusión de un bicampeonato en Honduras y un campanazo en la Concacaf: "Quiero ganar todo. Esto es como si me preguntaras si me gusta el dulce de leche o el chocolate; a mí me gustan los dos y si me los ponen en la mesa, me como los dos; uno sueña con seguir en el torneo internacional y salir campeón de vuelta, ahora si me garantizás que voy a salir campeón de Concacaf, lo dices que lo viste en el futuro… bueno y si en el semestre no salís campeón de algo, entonces sirve; pero no se puede la futurología, ojalá que ganemos los dos", espera.

¿Usted no tiene miedo de que se le caiga el equipo por los viajes? y Troglio respondió, "no tengo miedo a eso. Más que miedo al cansancio físico, es al mental. Si ahora vamos a Canadá y ganamos, te aseguro que no sentimos el viaje; ahora, si perdemos y dirás que el viaje nos mató. La mente domina todo pero no me preocupa".

Fue momento de hablar del Vida, el siguiente rival de Olimpia, en la lucha por el liderato, "todos están pensando en Canadá, yo en el Vida. Es un rival durísimo que lo hemos enfrentado allá, juega muy bien, con jugadores rápidos y dificilísimos; pero si ganamos sería lo ideal para ir a Canadá felices, punteros en la tabla y si volvemos con un resultado positivo de Canadá... ojalá que sea la semana perfecta como lo fue la semana pasada y que se repita".

Es que para el equipo de Troglio se vienen días muy duros, tras el primer juego ante Montreal Impact disputará el clásico nacional ante Motagua y luego el cierre de la llave ante los canadienses: "Tenemos que venir de Canadá el jueves, nos subimos al bus, jugamos el sábado y nos quedamos allá porque volvemos a jugar el martes la vuelta ante Montreal. Ya se conoce la calle a San Pedro Sula. La ruta esa ya me la conozco como la palma de la mano. Los viajes son cansados", finalizó.

VISAS

El conjunto albo logró resolver otro problema que atormentaba a Troglio, pues este viernes por la mañana solo seis de sus jugadores tenían visa para ingresar a territorio canadiense.Afortunadamente en el transcuros de la mañana el problema se resolvió según confirmó el propio entrenador en su cuenta de twitter.

Pero no todo son buenas noticias, Olimpia no podrá contar, al igual que en la serie ante Seattle Sounders, con el central Jonathan Paz, quien no tiene visa de Estados Unidos.

Tampoco el cuadro merengue podrá contar el colombiano Yustin Arboleda, pieza vital en la eliminatoria anterior, pero que recibió dos amarillas en la misma y esto lo inhabilita para el primer juego ante el Impact. Estará en la vuelta el martes 17 de marzo.