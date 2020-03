Pedro Troglio separa a futbolista y lo manda a las reservas del Olimpia

Tegucigalpa, Honduras

El entrenador argentino Pedro Troglio se ha caracterizado por mantener disciplina y orden en el Olimpia y este martes en conferencia de prensa reveló que separó del equipo a uno de los futbolistas de la actual plantilla.

El jugador involucrado es el lateral izquierdo Elmer Güity, quien por orden de Troglio fue separado del primer equipo y lo han tenido que mandar a las reservas del conjunto olimpista.

"Güity no pertenece al grupo, está con las reservas desde hace un mes atrás, ya fue dejado de lado. No es castigo, he tomado una decisión que no lo voy a utilizar", comenzó diciendo de forma contundente el director técnico del equipo albo.

El joven de 23 años no se aclopó a las normas por lo que hoy ya no es opción para el timonel de los leones.

"Está entrenando con las reservas y Axel Gómez está esperando su oportunidad. Hemos puesto a Casildo y Mejía que respondió bárbaro. Creemos que son los jugadores que van a jugar hasta el final", explicó el DT del Olimpia.

Y añadió: "Son decisiones tácticas y de convivencia. Acá hay ciertas normas y la mayoría las tienen que cumplir. A veces se perdonan algunas cosas y a veces no. Desde lo táctico a lo mejor no veo que me podía cosas y fue separado. No va ser tomado en cuenta".

Trayectoria de Elmer

Elmer Güity surgió en las inferiores del Olimpia y el 15 de marzo del 2015 hizo su debut en la Liga Nacional en el partido en donde los albos vencieron 2-0 al Parillas One. El estratega que le brindó la oportunidad fue Héctor Vargas.

Además del cuadro olimpista, en su momento fue cedido a préstamo al Juticalpa FC y a nivel de selecciones estuvo en la Sub-17 de Honduras.

Cabe señalar que al prinicipio de la presente campaña el Real España estuvo cerca de tenerlo en sus filas, pero finalmente en la máquina no llegaron a un acuerdo con Olimpia para el préstamo.