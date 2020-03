Rambo de León: "La idea es terminar de prepararme en Italia"

San Pedro Sula, Honduras

Julio César de León es uno de los jugadores más talentosos que ha producido el fútbol catracho. El nacido en Puerto Cortés acaba de terminar su curso de Licencia D para iniciar su nuevo reto de convertirse en entrenador.

El exjugador catracho que destacó en la Selección Nacional y en clubes de Italia, Centroamérica, Sudamérica, Asia y México, está muy motivado.

“Voy poco a poco, es un paso importante con la Licencia D y que se haga pronto para sacar la C y B, pero ahorita estoy enfocado en hacer crecer a los niños y juveniles que es importante, porque pienso que en nuestro país estamos muy atrasados, pero bueno para eso estamos los nuevos técnicos, para darle apoyo”.

Rambo, de 40 años de edad, contó qué fue lo que lo motivó a emprender la carrera como entrenador y su deseo de enseñarle a la nueva generación de jugadores sus conocimientos.

“Siempre he querido venir y entrenar a los chicos, enseñarles y ya tengo años de estar enseñándoles a los menores, y pues gracias al Señor estamos ahí madurando con niños de liga mayor y ahí vamos”, comentó.

Para el ex seleccionado nacional es importante que la nueva generación de futbolistas tenga una mentalidad ganadora y sobre todo las ganas de salir adelante.

“Yo siempre y cuando el chico este con humildad y en la disposición de poder salir adelante estamos para ayudarle siempre y cuando él quiera triunfar o ser alguien en la vida y sobre todo ser mejor que uno”, mencionó

De León reveló que tiene pensado terminar las licencias para entrenador en Italia debido al poco reconocimiento que se da en nuestro país.

“La idea es terminar de prepararme en Italia, vista que en Honduras no se dan las facilidades o el reconocimiento diría yo por lo que uno hizo en el país”, señaló.

Consideró que tendrá el camino más allanado en el país europeo, “será mucho más fácil sacar los demás cursos allá porque aquí realmente ya tienen muchos desacuerdos de los cursos, no se sabe dónde se harán los demás así que es mejor que me vaya a Italia a terminarlos”, destacó.

El exjugador catracho fue crítico al decir que no ve mejoría en nuestro fútbol, pero que espera que pronto se pueda dar ese salto de calidad.

“Ninguna mejora, pero ahí vamos, antes o después hay que dar ese salto que lastimosamente no lo hemos dado”, comentó.

El ex jugador del Platense no ocultó su amor por el club, pero ahora lo apoya de forma distinta: Siempre apoyo al Platense desde afuera, pero de manera tranquila”.

Por último, Rambo espera dirigir en un futuro no muy lejano, pero trabaja en su estratega como entrenador. “Pueda ser, todavía no he pensado en eso, pero ahí se irán dando cuenta de la forma de jugar de uno”, cerró.