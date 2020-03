Yustin Arboleda: "Hay gente que no entiende que es el trabajo de uno"

San Pedro Sula, Honduras

El delantero colombiano de Olimpia, Yustin Arboleda, se pronunció luego de haberle marcado al Marathón en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula en la victoria de 2-1 del cuadro olimpista.

"Agradecido con Dios, primeramente porque nos da la oportunidad de anotar y el equipo saca el resultado que queríamos, contento con la victoria", expresó a pie de cancha el ariete

No le incomodó el entorno hostil que sufrió en la Cueva del Monstruo.

"La verdad venía preparado, sabia que iba a ser así, hay gente que no entiende que es el trabajo de uno, la profesión de nosotros... También agradecido con la gente que me hace ese reconocimiento; esto es fútbol, no sabemos lo que mañana pueda pasar, hoy estoy defendiendo la camiseta de Olimpia y lo voy a hacer de igual forma", expresó.

Ver ingresar la pelota en una portería en la que en el pasado le hizo mucho daño a su actual club le puso "contento" y le dio "alegría" merced a que fue como una premonición.

"Sentía en el transcurso del día que iba a poder anotar gol, obviamente no lo iba a celebrar por respeto a la institución... Tengo mucha gente que me brindó la mano el tiempo que tengo acá, tengo muchas amistades fanáticas de Marathón", comentó.

Anotar es su encomienda y le motiva en demasía tener ya siete tantos con los merengues, actuales campeones de Honduras.

"Trabajamos para eso, la verdad uno como delantero siempre... es lindo anotar y más en estos partidos, pero a veces no nos toca anotar sino aportar desde otro lugar haciendo otras labores".