El mano a mano que falló Lionel Messi frente a Courtois en el clásico Real Madrid - Barcelona

Madrid, España.

El arquero belga Thibaut Courtois se ha convertido en la figura del Real Madrid en el clásico frente al Barcelona correspondiente a la jornada 26 de la Liga de España.

Al minuto 37, el cancerbero del conjunto madridista evitó el primer tanto del conjunto culé al sacarle un mano a mano al astro argentino Lionel Messi.

El crack del FC Barcelona recibió una gran asistencia de Sergio Busquets, ingresó al área y tras rcepcionar con su pecho sacó un remate que atajó de forma espectacular Courtois.

Courtois said "for me Messi is just like any other player" and Cules started crying...



Well, as you can see, Thibaut wasn't capping?pic.twitter.com/PCoGXxmfmd