Alexis Gody, el aficionado hondureño enamorado del Motagua y conquistado por Atlanta United

Georgia, Estados Unidos.

Alexis Godoy (42), es un hondureño de corazón azul profundo y enamorado apasionadamente por el Motagua, la vida le da la oportunidad de ver en el estado de Georgia, al equipo que le sedujo desde la niñez.

Lo paradójico del asunto, es que las Águilas se miden al club que le robó el corazón en la MLS, Atlanta United.

“De niño mi hermano mayor me llevó al Estadio Nacional a ver a Olimpia, la intención era hacerme un seguidor mas del club, la pasión por el equipo blanco no me provocó nada. Cierto día, un amigo me llevó a ver a Motagua ante Marathon y en ese momento nació un sentimiento que se ha convertido en el motor de mi vida, tenía tan solo 8 años y pese a los planes de él, nuestro deseo era hacerme motagüense, y así fue”, Indicó el capitalino Alexis Godoy.

Sus primeros ídolos en el deporte vestían de azul, dichas memorias responden al nombre de Patrocinio Sierra, Fabricio Pérez, Monchín Rodríguez, Mango Henríquez, Geovanny Castro, entre otros y pese a la imposibilidad del equipo de levantar títulos, mas crecía el sentimiento de verlo tocar la gloria.

Su primer momento glorioso se dio, luego de un centro de César Obando al área del Real España, que culminó con el gol de Geovanny Ávila y la copa numero 5 del Motagua en el año 1991.

Godoy emigró de Honduras en 1999 con destino a Atlanta, donde ha formado su familia y se ha mantenido al tanto de toda la actualidad que rodea al club de sus amores, su estilo de vida gira alrededor de Motagua, su pasión ha llegado a tal extremo, que formó un equipo de futbol, que por supuesto lleva el nombre de su amado ciclón.

“Yo formé mi propio equipo de futbol en las ligas locales de aquí de Atlanta y le puse por nombre Motagua, quiero que compita y que sea el reflejo de lo que es el club que lo inspiro, traemos jugadores de calidad para reforzarlo y lo han integrado futbolistas reconocidos como: Reynaldo Tilguath, Julio Cesar de León, Milton Núñez, Milton Reyes, Danilo Turcios, Melvin Valladares, Rubén Matamoros, Marvin Sánchez, entre otros.

El hondureño Alexis Godoy es un gran seguidor del Motagua e inclusive cuenta con un equipo de fútbol en EUA con el nombre del cuadro azul.

El residir en Atlanta le permitió sumergirse en la cultura futbolística de la ciudad, inicialmente su apoyo incondicional era para el Atlanta Silverbacks de la USL, club que inicialmente haría el salto a la Major League Soccer. Sin embargo, la liga le dio la plaza al Atlanta United y desde ese instante, el respaldo ha sido incondicional para el equipo de las 5 barras, su presencia ha sido garantizada en cada partido del club desde el 2017.

“Les apoyamos a muerte, este año ha sido diferente para mí, porque mi jugador favorito Darlington Nagbe, ya no forma parte del club, aquí todos se desviven por Josef Martínez; ha de ser por tantos goles que mete, ahora que se han dado estos cambios es el Gonzalo “Pity” Martínez, es el que organiza el juego y mueve las piezas dentro del campo”.

Alexis Godoy también es seguidor del Atlanta United, uno de los clubes más competitivos de la MLS.

¿Cómo vivió el duelo entre los dos equipos de sus amores?

"Lo he vivido con muchos nervios, esa noche en la ida nos reunimos en familia para ver el partido. Afortunadamente conté con el apoyo de mi esposa, ya que mis hijos pese a ser Motagua, tienen mas cariño por Atlanta, fue divertido, me agrada que mi señora se mantiene fiel a sus convicciones y recuerda cuando íbamos al estadio juntos en Honduras".

“Mis hijos por mas que les cuento de Motagua, que vean a diario lo apasionado que soy por este equipo, han tomado la decisión de apoyar al equipo que ellos tienen mas cercanía, inclusive prefieren dejarme solo a ver los partidos y ellos se van a otro cuarto a ver al Atlanta”.