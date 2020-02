Mauricio Dubón: “Tener un país entero que apoya es algo irreal”

San Francisco, Estados Unidos

El debut de Mauricio Dubón en los juegos de primavera fue sensacional. El sampedrano se estrenó en su primer turno como bateador e hizo un jonrón; además impulsó otra carrera en la derrota de los Gigantes de San Francisco de 10-4 frente a Los Ángeles Dodgers en el Scottsdale Stadium el sábado.

El beisbolista de 25 años subió en sus redes sociales un video de sus amigos apoyándolo y celebrando el jonrón contra los Dodgers y escribió: “Apoyo irreal en casa. ¡Solo un juego de entrenamiento de primavera! Tener un país entero que apoya es algo irreal”.

Dubón está puliendo su desempeño con el bate, aunque su posición natural dentro del diamante es campocorto, gracias al nuevo entrenador de bateo Donnie Ecker.

“El cambio, se ve un poco diferente”, dijo Dubón, quien registró cinco entradas en el campocorto; pero se espera que sea utilizado en múltiples posiciones en estos juegos de primavera.

“No estoy cayendo tan bajo, y creo que eso es lo que me ayuda a ver la pelota un poco mejor”. El nivel de mi ojo no cambia.

Cabe señalar que Mauricio disputó 30 juegos y anotó cuatro jonrones en la temporada de debut en 2019.

Unreal support back home. Just a spring training game! Having a whole country that supports is something unreal ?? @SFGiants @SFGigantes pic.twitter.com/8A71H5vI9X