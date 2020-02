La crítica de Fabián Coito: "Nuestro futbolistas juegan en cancha en las que no se juega en otro lado del mundo”

San Pedro Sula, Honduras

En otra parte de la exclusiva con Fabián Coito, DT de la selección de Honduras, el estratega uruguayo lanzó una crítica sobre el mal estado de las canchas en el territorio hondureño.

Además, dio su punto de vista sobre las semifinales de la Liga de Naciones en donde se enfrentará a Estados Unidos y las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de Catar 2022 que darán inicio en el próximo mes de septiembre.

El DT de la H mencionó que una de los grandes desventajas del fútbol hondureños son sus terrenos de juego “nuestro futbolistas juegan en cancha en las que no se juega en otro lado del mundo”.

Y Coito aunque ha hecho la observación dice que no hay respuesta, “una cosa que pasa en Honduras es que pasan pocas cosas, somos muy lentos”, aunque aclara saber que es cuestión de plata.

Liga de Naciones y Eliminatorias

En junio, Honduras se enfrentará en la semifinal de la Liga Naciones a Estados Unidos, equipo que Coito considera que “tiene una idea de juego bastante definida. Una selección que juega bien y tiene buenas intenciones”, señaló.

Al preguntarle si Honduras aspira a ganar el torneo dijo, “claro que sí, tenemos que intentarlo”.

En septiembre comienza el reto para el que Fabián Coito fue contratado: clasificar a Honduras al Mundial de Catar 2022.

Y preguntado sobre esto contesta con seguridad, “creo que ya estamos caminando rumbo a esa eliminatoria, primero hay que confirmar nuestra presencia en la hexagonal, que será en junio, por lo tanto no podemos distraernos ni confiarnos” sentenció.

¿Honduras es favorito?, es una pregunta que no podía faltar y la respuesta de Coito es esperanzadora, “¿Y por qué no?, como no, si de seis selecciones hay tres que logran un cupo directo, pero repito el nivel lo dan los futbolistas, por eso tenemos que luchar para que los futbolistas estén en un buen nivel”.