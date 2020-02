Fabián Coito en Exclusiva: “Tokio sería un lindo sueño para todos”

Redacción.

Sobrio, pero con muchas ideas en la cabeza por el atareado 2020 que se viene, el seleccionador Fabián Coito habló en exclusiva con Diario LA PRENSA sobre temas de actualidad de la Selección.



Por supuesto que el tema toral fue el combinado Sub-23 que se prepara para competir en Guadalajara, México, por un boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero también aprovechamos para hablar del amistoso de la Selección Nacional contra República Checa, la Liga de Naciones y el comienzo de la eliminatoria rumbo al Mundial de Catar.

El sueño olímpico.

Mientras dirige la preparación de la Olímpica, Coito tiene un ojo puesto en el amistoso contra los checos, “sabía que este sería un año de mucha actividad y ya ha comenzado con estos microciclos. Estoy preparando la lista para el Preolímpico y también preparando el amistoso ante República Checa”, dice.



La Sub-23 ya ha librado tres microciclos de trabajo en los que el seleccionador piensa que se han cumplido muchos objetivos.

En principio le ha permitido a los convocados tener un conocimiento real de las condiciones de una concentración, “no solamente futbolísticas, sino también la forma de vivir en la Selección...la disciplina. A nosotros, conocer a los futbolistas que han llegado por lo que hemos visto o lo que nos han dicho sus entrenadores, pero estar con ellos es un conocimiento mayor”, dijo.



Al ser consultado sobre la idea o identidad que tendrá este equipo, Coito dice: “El nivel de un equipo lo dan sus futbolistas y en la idea hay que respetar su idiosincrasia”, afirmó.



Sostuvo que a las características del jugador hondureño ha intentado dar orden, intensidad en el juego, lectura del juego, la formación del bloque, “cómo nos escalonamos para llevar a cabo determinada tarea”, entre otras cosas.



Había que preguntarle al técnico uruguayo si sueña con estar en Tokio 2020: “Bueno yo no me adelanto ni me desgasto en pensar en cosas que todavía no han sucedido, más que verme en Tokio, que sería un lindo sueño para todos, pues que hagamos un gran torneo y tengamos posibilidades de pelear uno de esos dos cupos”, afirmó.



¿Y Honduras es favorito para llevarse uno de esos boletos?, le preguntamos y no se sale de su discurso, “exactamente, puede serlo, te repito, no me desgasto en lo que puede llegar a pasar, sino en la preparación”.



El uruguayo apuntó que espera y hay muchas posibilidades de contar con los internacionales de esta categoría: Denil Maldonado (Pachuca de México), Douglas Martínez (Real Salt Lake) y Rigoberto Rivas (Reggina de Italia). “Depende de la gestión y la voluntad de los equipos”, dijo.