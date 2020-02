Messi y Hamilton, nombrados mejores deportistas del año

Berlín, Alemania.

El futbolista argentino Lionel Messi fue reconocido con el Premio Laureus 2020 al mejor deportista masculino del año, galardón que compartió con Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1, tras quedar ambos igualados en las votaciones en la gala celebrada en Berlín.

El atacante del FC Barcelona excusó su ausencia en la gala y se mostró honrado por el reconocimiento en un vídeo.

"Me hacía mucha ilusión poder estar por lo que significa y quiero enviar este mensaje para agradecer a la Academia por haberme entregado este reconocimiento. Es un premio muy importante y me siento especialmente honrado por ser el primero en ganarlo en un deporte de grupo".

Por su parte Hamilton, seis veces campeón del mundo de su disciplina, agradeció a Mercedes su confianza durante estos años .

PREMIOS LAUREUS

Deportista masculino

Leo Messi (fútbol) y Lewis Hamilton (F1)

Deportista femenina

Simone Biles (EE UU)

Equipo

Sudáfrica (rugby)

Revelación

Egan Bernal (Ciclismo)

Reaparición

Sophia Flörsch (automovilismo)

Deportista de acción

Chloe Kim (snowboard)

Deportista con discapacidad

Oksana Masters (ciclismo/esquí)

Logro excepcional

Fed. Española Baloncesto

Premio a la carrera

Dirk Nowitzki (baloncesto)

Mejor momento 20 años

Sachin Tendulkar (críquet)