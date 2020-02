VIDEO: Mexicano Rodolfo Pizarro marca el primer gol de la historia para el Inter Miami

Miami, Estados Unidos.

Rodolfo Pizarro ya está haciendo historia en su nuevo equipo, el Inter Miami de David Beckham. El delantero mexicano se convirtió en el primer jugador en marcar un gol con la nueva franquicia de la Major League Soccer (MLS), tras su llegada al club esta misma semana, en partido amistoso contra el Philadelphia Union.

El jugador azteca acababa de ingresar al campo por la lesión de uno de sus compañeros en el minuto 32 y uno después recibió un pase de Lee Nguyen y tras una gran jugada individual definió en las inmediaciones del área chica ante la salida del portero del Union.

Rodolfo Pizarro ya disputó primer amistoso con el Inter Miami y marcó su primer gol.

Pizarro aún no es anunciado oficialmente con el Inter Miami, pese a que ya entrena con el equipo y hasta ya jugó un duelo amistoso. Incluso, en el tuit del gol, la institución estadounidense no publicó el nombre del autor del tanto. Sin embargo, el ex Monterrey ya comenzó a deslumbrar con su calidad.

El Inter Miami terminó perdiendo el amistoso 2-1 contra el Philadelphia Union.

DEBUT OFICIAL

El debut oficial en la MLS del Inter Miami será el próximo 1 de marzo, cuando viajen a California para enfrentarse a Los Ángeles FC, equipo que llegará de disputar los octavos de final de la Concachampions ante León.

El Inter Miami es dirigido por el entrenador uruguayo Diego Alonso, con quien Rodolfo Pizarro mantiene una gran historia, pues se ha encontrado con él en dos clubes mexicanos, Pachuca y Monterrey, con el primero logró levantarse campeón de la liga y en el segundo ganó la Concachampions.