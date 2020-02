Pedro Troglio: "Olimpia ha demostrado que se levanta"

Tegucigalpa, Honduras

Pedro Troglio, entrenador argentino del Olimpia, cumplió los cuatros partidos de sanción por lo que podrá volver a dirigir en el banquillo del cuadro olimpista cuando este miércoles reciba al Honduras Progreso por la jornada 7 del Clausura 2020.

Fiel a su estilo, el estratega del cuadro albo lanzó contundentes declaraciones sobre el irregular inicio ya que se ubica en la quinta posición tras seis jornadas disputadas.

Ver: Así está la tabla de posiciones de Honduras

El DT además reveló que tuvo un cruce en la campaña pasada con Brayan Beckeles, quien jugó la campaña pasada con Olimpia y hoy es nyevo legionario hondureño tras fichar por el Nashville de Estados Unidos.

Empate ante la Real Sociedad:

"Contra Real Sociedad (2-2) merecimos ganar, lo que pasa que el fútbol tiene esto. Si el partido hubiese terminado antes del fatídico momento del tiro libre, seguramente hubieran dicho que merecimos hacer un gol más. Te empatan y ahora todo el comentario de golpe que tienen preparado. Ahora que jugamos mejor, nos patearon dos veces al arco de tiro libre y el momento no es grave, nos es bueno en cuanto a resultados.

"Estamos cuartos, quintos, en la pelea esperando que en mayo terminemos de la mejor manera pero estamos tranquilos porque si ustedes hablaran bien siempre no tendría posibilidades de recuperarme de mejorar".

Necesidad de ganar:

"Lógicamente que nosotros queremos ganar todos los partidos, lo que pasa que hay campeonatos como el del año pasado que sale todo perfecto, un torneo atípico y en otros como este que pasan cosas atípicas que te patean dos tiros al arco y te hacen dos goles.

"No hay que volverse locos, venimos de salir campeonísimos y muchos creían que deberíamos tener seis jugados, seis ganados; yo nunca creí eso. Este torneo es mucho más complicado que el del año pasado. Miro mucho mejor al Real Sociedad, Honduras Progreso, Real de Minas, Real España, será un torneo durísimo para todos y cada fin de semana irá cambiando la historia y hay que sumar. Nosotros tenemos que soportar las críticas, es lógico que quieren que estemos punteros y no lo estamos”.

Vuelven al estadio Nacional:

"Nos viene bien jugar en nuestra ciudad y en nuestra cancha sin ninguna duda, sino estaríamos viajando otra vez y no se aguanta más, son muchos viajes que hemos realizado porque hay que ir a jugar la Concacaf a San Pedro Sula, es una lástima no poder jugar esos partidos aquí porque nos ha tocado viajar a Tocoa, La Ceiba el fin de semana, luego San Pedro, luego vamos a Seattle pero es mucho viaje para nosotros, pero tenemos que aguantar, está dado así y trataremos de seguir adelante".

Su regreso tras la sanción:

"Me di cuenta que no puedo estar fuera de la cancha porque hay situaciones que uno conoce. maneja y es mejor estar allí y he aprendido. Yo no cometí nada, no insulté al árbitro, no hice nada, no hice una queja grande".

Liderato del Motagua:

"Estamos a un partido y medio de Motagua, si nosotros ganamos y pierde Motagua quedamos a dos puntos, el fútbol es cada fin de semana. El torneo pasado estábamos a ocho puntos de Marathón y terminamos cuatro puntos arriba. No hay que ser tan drástico ni tan permisivo. Hay que estar tranquilo, solo van seis fechas y puede pasar cualquier cosa, que quedes primero y ganar la pentagonal o ganar el pentagonal, disputar la final y ganarla, o que no clasifiques, pero todo se termina en mayo. Olimpia ha demostrado que se levanta”.

El quinto lugar del Olimpia:

"No hay que ser tan drástico, es verdad que estamos en quinto lugar, pero a ustedes les conviene que estamos así porque le gusta la crítica, y hay algo que hablar. Este es un equipo que salió campeonísimo y batió todos los récords del fútbol hondureño; yo estoy tranquilo porque el torneo es largo, no hay que apresurarlo y tenemos equipos para pelearlo”.

Alineación ante Honduras Progreso:

"Ever Alvarado vuelve, vamos a ver si le damos unos minutos a José Cañete. En el arco saldrá Fonseca. No es como en el campeonato pasado y ahora tenemos jugadores lesionados, no es como el torneo pasado.Maidana también está de vuelta".

¿División en el equipo?

"No hablen boludeses muchachos por favor, eso no existe, ellos se llevan bárbaros, nunca vi una discusión, después es normal. El torneo pasado nos agarramos de los pelos con Beckeles y salimos campeones y no dijeron nada. ¿Ahora qué problema hay? Porque perdemos dos partidos; perdimos porque la clavaron un gol en el ángulo, y Klusener y Moreira nos hicieron los goles y nosotros uno…”.