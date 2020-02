Diego Maradona participa en una serie sobre los barrabravas argentinos

Buenos Aires.



Diego Maradona aparecerá en una serie sobre los barrabravas (grupos de ultras violentos) argentinos llamada 'Puerta 7', que se estrenará el 21 de febrero, y en un avancé que se emitió este martes aseguró que "la pelota sí se mancha".



"Yo me equivoqué y pagué, pero ahora se equivocaron varios, maestro, y se equivocaron feo. Y lo está pagando el fútbol. Yo creía que no, pero sí, la pelota sí se mancha", dice Maradona en una escena que emula el discurso que dio en la Bombonera en su partido despedida en 2001.



En aquella oportunidad, el ahora entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata pronunció por primera vez su famosa frase "la pelota no se mancha".



La serie se verá a través de la plataforma Netflix y está dirigida por el uruguayo Israel Adrián Caetano, realizador de 'Apache', que narra la historia del ídolo de Boca Juniors Carlos Tevez.



En las imágenes difundidas este miércoles por Maradona a través de su cuenta de Instagram, se ve al campeón del mundo hablar para una multitud en el centro del campo de Ferroviarios, un club ficticio de la serie.



Dolores Fonzi, Esteban Lamothe, Carlos Belloso, Daniel Aráoz, Juan Gil Navarro y Antonio Grimau son parte del elenco de esta serie que cuenta la lucha de una mujer, Fonzi, que busca erradicar a los ultras del fútbol.