Javier Portillo arremete contra su técnico Fernando Araújo

La Ceiba, Honduras.

El lateral izquierdo del Vida, Javier Portillo, arremetió fuerte contra el entrenador uruguayo de los cocoteros Fernando Araújo, y atacó a un compañero, aunque no dio su nombre.

"Pulgarcito" no dudó en cuestionar al técnico de los ceibeños y le envió un potente dardo.

“Aquí hay situaciones que él las esconde. Ha informado ciertas cosas, pero tiene su protegido aquí. Como dicen en las calles, el que toca al protegido de él es para afuera que va”, sostuvo el futbolista de 38 años.

Y agregó: “Yo me doy cuenta que el protegido de él es un desastre en su vida privada”.

¿QUIÉN ES EL PROTEGIDO?

Portillo no quiso dar nombres. “Solo voy a decir que en todas las zonas contrató jugadores, menos en esa para guardarle el puesto”, citó al programa Estudio Deportivo.

Y cerró: “Yo me dedico a entrenar, lo hago bien y no tengo nada que demostrarle. Son 15 años de carrera y no estoy para el retiro, puedo competir con cualquiera”.

En el Torneo Apertura 2019, Vida sorprendió al llegar a la pentagonal, y en el presente Clausura 2020 tocó la cima, de momento es tercero con nueve puntos.

“Sería un tonto ocultar lo que el equipo está haciendo. Pero tanto él como el protegido que tiene nos han venido a faltar al respeto. Porque hay una incomodidad desde el torneo pasado”, citó Portillo.

Javier aseguró que Araújo no es un buen entrenador. “Él no sabe nada, el que sabe es Augusto (Camejo), él vino a encarrilar el barco. No lo digo porque tenemos mala relación, porque incluso hablé para que no se fuera”.