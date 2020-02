Troglio ironiza al hablar de Alejandro Reyes: "Si tuviera a Messi en Olimpia, jugaría"

Tegucigalpa, Honduras.

Pedro Troglio, entrenador del Olimpia, volvió a referirse al mediocampista hondureño Alejandro Reyes quien no ha jugado con los merengues por un problema contractual.

El técnico argentino dijo que si tuviera a la estrella del FC Barcelona, Lionel Messi, en las filas del Olimpia, sí jugaría, eso ironizando por las constantes preguntas de la prensa deportiva sobre Alejandro Reyes.

“Al otro día le preguntaron porque no juega y yo escuché porque a mí nadie me ha dicho que no puede jugar por el contrato. Yo fui claro y le dije que prefería poner a un Mario Pinto antes que Reyes, porque yo mañana no gano el campeonato con Pinto, pero entró muy bien, pero no pienso en el hoy”, dijo.

“Me quedaré un año en el club y pienso a futuro”, agregó el entrenador de los actuales campeones nacionales.

Troglio fue consultado si el jugador de 22 años está “cortado” de su equipo. El sudamericano fue contundente con su respuesta.

“No está cortado, lo convocaron a la Selección Nacional y vuelvo a repetir lo que dije, ahora estoy viendo a Pinto y si tengo que elegir entre Pinto y Reyes, elijo a Pinto. Ustedes tranquilos que si tuviera a Messi aquí en Olimpia, jugaría porque pareciera que uno no quiere poner a jugar a Messi; si lo tuviera, jugaría, los demás son todos mortales”, finalizó.