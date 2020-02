Jorge Salomón: "Yo le digo a los invasores que se retiren, no hay negociación"

San Pedro Sula, Honduras

Luego de comunicar que personas invadieron los predios del estadio Milton Flores de La Lima, la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras, Fenafuth, anuncia que ya dieron el segundo paso con el asunto.

“Ya se procedió con la contratación de un abogado para que lleve el caso. El Comité tiene el asunto de la recuperación de los terrenos para beneficio de los niños de la zona de La Lima y que puedan volver a jugar fútbol”, afirmó el presidente de la Fenafuth, Jorge Salomón.

Y desmitió que exista algún tipo de negociacion de venta con los terrenos del estadio Milton Flores: “En este momento no existe posibilidades de nada, ahorita es de recuperar las tierras, es de los niños y para ellos. No hay negociación, están invadiendo tierras privadas”.

Salomón afirmó que “todos los fines de semanas juegan en el estadio, hay un guardia de seguridad y nadie se puede meter porque quieren un terreno”.

Personas han invadido el estadio Milton Flores de la Lima.

“Yo le digo a los invasores que se retiren. Me da tristeza porque es una cancha para todas las ligas limeñas. No sé con exactitud el daño, pero le digo a la gente que no se dejen engañar con gente que solo les quiere sacar dinero”.

Jorge Salomón mencionó que habrá algunas mejoras al estadio limeño luego de resolver el caso presente.