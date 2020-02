Bayern Múnich detuvo a Pep Guardiola de hacer una locura táctica con Neuer

Berlín.

El presidente del Consejo Directivo del FC Bayern, Karlheinz Rummenigge, reveló un plan que concibió Pep Guardiola durante su etapa en el club bávaro, y que finalmente no realizó, de poner a jugar al meta Manuel Neuer durante un partido en el centro del campo.



"Todavía recuerdo como, cuando la Bundesliga ya estaba decidida, Pep Guardiola tuvo la idea de jugar un partido con Neuer en el centro del campo", dijo Rummenigge en declaraciones a la revista "51".



"Me resultó difícil convencer a Pep de que no lo hiciera. El plan, de realizarse, hubiera podido interpretarse como una señal de arrogancia por nuestra parte", agregó.



Rummenigge admitió que, pese ello, está convencido de que "Manu hubiera hecho también un buen papel en el centro del campo".



Neuer es considerado desde hace mucho como un meta ofensivo que juega bien con los pies y a quien le gusta jugar fuera de su área como una especie de líbero con guantes.



Guardiola fue entrenador del Bayern entre 2013 y 2016, ganó tres veces consecutivas la Bundesliga, además de dos títulos de la Copa de Alemania, uno del Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa.



Los últimos dos títulos los pudo disputar gracias a que el Bayern, con Jupp Heynckes en el banquillo, había ganado la Liga de Campeones en la temporada 2012/2013. EFE.