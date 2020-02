Zidane recuerda que el Barcelona "va a competir hasta el final"

Madrid.



El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, evitó este miércoles opinar sobre la polémica abierta en el Barcelona por el enfrentamiento entre Abidal y Leo Messi, recordando que el equipo azulgrana "va a competir hasta el final".



"Los jugadores que hay, el equipo que es, es un equipo que va a competir hasta el final de temporada", afirmó Zidane en la rueda de prensa previa al partido de cuartos de final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad del jueves.



"Los jugadores del Barcelona siempre son buenos, el resto no me interesa", añadió en referencia a la polémica abierta en el Barça después que el secretario técnico, Eric Abidal, apuntara a los jugadores en la salida del entrenador Ernesto Valverde y Messi le conminara a dar nombres y asumir también responsabilidades.



"No voy a opinar de otro equipo", añadió Zidane, que con el Real Madrid líder en la Liga española, se encuentra en una dinámica positiva, completamente opuesta a su rival azulgrana, y tiene una nueva prueba el jueves ante la Real Sociedad.



"Es una final, no es un cuarto de final. Es un partido solo", advirtió el técnico merengue, recordando que se trata de una eliminatoria a partido único.



"Tenemos que estar muy concentrados, enchufados y muy metidos desde el primer minuto. Juegan muy bien al fútbol, lo han demostrado toda la temporada", aseguró Zidane.



El entrenador francés no quiso desvelar si jugará el atacante belga Eden Hazard afirmando que "mañana se verá".



"Estamos contentos de que Eden esté con nosotros, ha tenido una lesión mala y ahora, poco a poco, está mejor", agregó Zidane, afirmando que "queremos disfrutar de él muchos años".



El belga, fichaje estrella del Real Madrid el verano (boreal), lleva sin jugar desde que se lesionara en el tobillo derecho el pasado 26 de noviembre en un partido de Liga de Campeones contra el PSG (2-2).