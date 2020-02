Zidane: "Barcelona no tiene debilidades"

Madrid, España.

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, mostró máximo respeto por la crisis interna que vive el Barcelona y aseguró que ellos no se van a aprovechar de nada porque su eterno rival "no tiene debilidades".

"Nosotros no vamos a aprovecharnos de la debilidad del rival nunca porque el Barcelona no tiene debilidades. Es un equipo competitivo que lo va a hacer bien hasta final de temporada", aseguró Zidane en rueda de prensa.

El técnico se mostró escéptico de inicio para hablar de la situación del Barcelona tras las declaraciones del director deportivo Eric Abidal y la respuesta de Leo Messi, pero acabó destacando que en el terreno de juego nada afectará al equipo azulgrana.

"No pensamos ni un minuto que el Barcelona esta débil. Nosotros estamos bien y hay que seguir de la misma manera porque esto es muy largo y no hemos ganado nada. Puedes estar contento cuando tienes algo pero no tenemos nada", dijo.

Zidane reconoció que él no prepara ninguna de sus comparecencias, tras ser cuestionado por la frase de Abidal contra los jugadores que provocó la polémica.

"Yo no preparo nada, lo único que no opino de los demás porque tengo bastante trabajo. Es un problema venir aquí para hablar siempre de lo mismo. No preparo nada, a veces me dicen algo que pasa y me pueden preguntar pero al final siempre es lo mismo".