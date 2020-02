Mario Martínez sobre derbi Marathón-Real España: "Para mí es el mejor clásico de Honduras"

Redacción.

Será la tercera vez que se mida con Marathón al equipo de toda su vida, Real España. Mario Martínez afirma que el derbi sampedrano de la jornada 6 es, para él, "son tres puntos" y nada más.



"Estamos bien, sabemos lo que representan estos partidos, estamos en casa y el equipo viene de menos a más... Es una buena oportunidad para seguir en los primeros lugares, donde deseamos pelear cada torneo", comentó Mario en la víspera del duelo que paraliza San Pedro Sula.



El ex mediocampista catedrático manifiesta que es "un partido clásico, pero obviamente son tres puntos, de nada sirve ganar a Real España sino lo hacés con otros rivales. Es un partido importante para estar en la cima, el equipo se ha preparado bien, tenemos gran plantel".



'Súper Mario' menciona que "los dos equipos están allá arriba peleando el primer lugar, va a ser un bonito partido y ojalá la gente que venga al estadio lo disfrute en paz, así tiene que ser en estos partidos, para mi el mejor clásico de Honduras y al final que gane el mejor", lanzó sin atisbo de duda el futbolista verdolaga.

Video: El polémico gol de Iván López que le dio la victoria al Real España ante Platense



No siente que sea un partido más especial que los demás, pues "ya me tocó el torneo pasado, lo disfruté, hice mi trabajo, gracias a Dios se ganaron los dos juegos y ojalá el sábado salgamos con la misma actitud" para conseguir el resultado.



¿Sentimientos encontrados? Martínez garantiza que "uno es profesional, estoy aquí para aportar al equipo, a Marathón, mis compañeros, al cuerpo técnico y afición que me ha mostrado ese apoyo y cariño", expresó.



Jugar en el Yankel, garantiza, es importante porque "este ha sido un estadio en el que Marathón se ha dado a respetar siempre" por la Liga SalvaVida.



La pelota parada, ya hablando de lo táctico, advierte que "es una de las armas fuertes de nosotros, hay que seguirlo trabajando, el equipo tiene varias virtudes y ojalá se den esas virtudes".

¿POR QUÉ UNA MÁQUINA "A LO URUGUAYO"?

Mario Martínez dice que no siente que ahora lo quieran más. "De igual manera cuando estuve en Real España la gente me tomó cariño, apoyo, e igual la gente de Marathón".



El talentoso jugador fue más allá y dice sentirse "un bendecido de Dios" por "jugar con los dos equipos de mi ciudad, las dos aficiones me han demostrado cariño", reiteró.



El mensaje de su timonel argentino Héctor Vargas es siempre el mismo, ganar: "El profe no solo en este partido, sino en todos, nos invita a ganar... La mentalidad de nosotros es ganar e igual él, cada partido son tres puntos y ojalá el sábado se den".



A su ex club lo espera con garra, ya que cree que "tienen un estilo a lo uruguayo, un equipo bien formado, se ven las características de lo que juegan, como todo clásico, anden bien o mal Marathón o Real España son partidos bravos que la gente disfruta".



Concluyendo, Mario no estima el libreto con el cual llegará la realeza a su fortín: "No sé con qué mentalidad vengan ellos, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, ojalá aprovechemos la localía y saquemos los tres puntos".