El Barcelona busca renovar a Messi en medio de un caos interno

Barcelona.



El Barcelona ya está trabajando en la renovación de su estrella Leo Messi, con la intención de que firme por varios años, afirmó el secretario técnico azulgrana, Eric Abidal, en una entrevista con el diario Sport.



"Las negociaciones han empezado con el presidente (Josep Maria Bartomeu) y (el director ejecutivo) Óscar Grau y la idea es firmar un contrato más largo que una renovación anual", dijo Abidal en una entrevista que publicada en la edición en línea del diario catalán.

LEA: Messi responde furioso a las críticas de Abidal



"Creo que llegaremos a un acuerdo con Leo porque sabe el Barça lo necesita", dijo Abidal, asegurando ser "optimista".



"Él está a su mejor nivel, disfrutando de su trabajo, ganando récords", añadió el secretario técnico azulgrana.

LEA: Abidal revela por qué despidieron a Valverde y abrió fuego contra Xavi



"Nosotros como club queremos hacerle más feliz y para hacerle más feliz es tener buenos compañeros, un grupo más fuerte, buen 'feeling' con alegría diaria y sobre todo, títulos", dijo Abidal.



Messi renovó por última vez con el Barcelona en julio de 2017 hasta junio de 2021, acabando con meses de especulaciones, incluida la posibilidad de una salida, pero el contrato contempla la posibilidad de que en junio de 2020, Messi pueda decidir unilateralmente si sigue o se va del Barça.



En abril pasado, el propio presidente azulgrana, Josep Maria Bartomeu, afirmó en una entrevista con la televisión ESPN que "quedan dos años, pero sí, el año que viene habrá que hablar con él para que continúe en el club muchos más años".

Pero Abidal también dijo que con Ernesto Valverde había jugadores que no trabajaban y abrió fuego contra Xavi, eso desató la ira del rosarino.

Leo Messi explota contra Abidal

Tras esta referencia a los jugadores, el capitán del equipo azulgrana, el astro argentino Leo Messi, le respondió en sus redes sociales.



"Sinceramente no me gusta hacer estas cosas pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones", escribió Messi en su cuenta oficial de Instagram.



"Los jugadores de lo que pasa en la cancha y además somos los primero en reconocer cuando no estuvimos bien", añadió el capitán azulgrana, asegurando que "los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades".



"Por último creo que cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque sino se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas", concluyó Messi.