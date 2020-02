John Paul Suazo sobre su salida de Olimpia: "Creo que fue lo mejor para mí"

San Pedro Sula, Honduras.

John Paul Suazo regresó a las filas del Marathón luego de su gris paso por el Olimpia y además de un torneo con los Lobos de la UPNFM.

El lateral derecho de 24 años de edad rescindió su contrato con los 'albos' y firmó un nuevo vínculo con los 'verdolagas' por cuatro torneos.

"Muy contento de regresar a casa, extrañaba este ambiente, estas buenas vibras, contento de estar nuevamente", fueron las primeras palabras de Suazo ya como jugador de Marathón.

John Paul se atrevió a comparar el ambiente de Olimpia con el de su ahora nuevo club. "Hay buenas vibras también, pero no es lo mismo como estar en casa, en un grupo que estas bien".

FUERA DE OLIMPIA

"Ya no tengo nada con ellos, ya rescindí contrato, creo que fue lo mejor para mí, necesito otra oportunidad y aquí en Marathón me la están dando, le agradezco a la directiva y al profe. Firmé por dos años", comentó.

Pese a que su paso no fue el mejor por el Olimpia, John Paul Suazo no se arrepiente haberse ido al Viejo León cuando estaba en su mejor momento.

"Arrepentirme no, uno hace las cosas por querer superarse, fue una experiencia más, espero que no se repita eso de retroceder", aseguró.

"No fue el clima ni los equipo, creo que fue la lesión, el nuevo técnico no me vio, no me dio la oportunidad".

NO QUERÍA PERDERSE EL TORNEO

"Estaba preocupado, quería regresar aquí, no quería ir a préstamo, ni sólo estar entrenando en Olimpia", comentó.

Cerró hablando de sus objetivos ahora en el Marathón. "En todo equipo la competencia es igual, vengo a ganarme un puesto, no a quitárselo a nadie, ve go a ganarme lo con trabajo".