Desgarrador mensaje de Lamar Odom sobre Kobe Bryant: "Preferiría que Dios me hubiese llevado"

Los Ángeles, Estados Unidos

El exjugador de Los Angeles Lakers, Lamar Odom, dedicó emotivas palabras luego del fallecimiento delque fuera su compañero, Kobe Bryant.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Odom describió su tristeza e impotencia ante la noticia: "Preferiría que Dios me hubiera llevado y te hubiese perdonado", fueron algunas de sus palabras.

Te puede interesar: El rostro de las nueve víctimas que murieron en el accidente

La historia de vida de Lamar sirve para entender ese sentimiento: estuvo cerca de la muerte en 2015, cuando fue encontrado inconsciente por una sobredosis de cocaína en Nevada. Ademas, sufrió seis ataques al corazón y padeció el fallecimiento de su hijo Jayden a los seis meses de vida de muerte súbita (él tenía 26).

La carta íntegra de Lamar Odom sobre Kobe Bryant

Estas imágenes son solo la punta del iceberg de nuestra relación. Me enseñó tantas cosas en la vida que eran necesarias dentro y fuera de la cancha. En la cancha me enseñó a romper defensas y a tomarme mi tiempo. Cómo hacer que ganar fuera mi gran objetivo. Fuera de la cancha me enseñó a firmar mis propios cheques.

Por supuesto, cualquiera que conozca mi historia sabe que he sufrido muchas pérdidas, pero la única pérdida con la que puedo comparar esto es cuando perdí a mi hijo. A pesar de que nuestra relación no era padre / hijo, era más como si él fuera un maestro y yo como su hermano. Me alegro de poder ser el ying para tu yang en lo que respecta al vestuario. Fue un placer. Ni siquiera podía recuperar el aliento hoy cuando escuché la noticia. Solo sabía que si estaba en un accidente de helicóptero habría sido él el que sobreviviera.

De alguna manera él habría saltado y aterrizado sobre sus pies. Estoy sentado aquí pensando en cuándo estaríamos peleando en el entrenamiento y comenzabas a jugar dandoun codazo a Sasha en el pecho. Tío, eran las 10:30 de la mañana jajaja. Si crees que verlo jugar era una locura, tienes que pensar en en el entrenamiento. Si tu anotabas como 8-9 canastas durante todo el entreno, piensas que hiciste un gran entreno. ¡Yo le he visto meter 13-14 seguidos entrenando!.

Todavía estoy esperando a que los medios digan que era una información falsa. No creo que Dios se haya llevado a mi hermano tan temprano. Sé que he pasado por mis propias cosas en la vida consumiendo drogas y no siendo bueno conmigo mismo.

Cuando estaba en coma, si Dios me hubiera dicho que me llevaba a mi en vez de a Kobe, lo hubiera preferido. En honor a mi hermano, me voy a levantar a las 4 de la madrugada para ir al gimnasio. Gigi te dará ahora las canastas. Te quiero hermano