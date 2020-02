Dolorosas imágenes: Aficionados lloran la muerte Kobe Bryant en los alrededores del Staples Center

La leyenda de la NBA murió este domingo en un accidente de helicóptero en Los Ángeles, Estados Unidos.

27.01.2020 /

People gather around a makeshift memorial for former NBA and Los Angeles Lakers player Kobe Bryant after learning of his death at LA Live plaza in front of Staples Center in Los Angeles on January 26, 2020. - NBA legend Kobe Bryant died January 26, 2020 in a helicopter crash in suburban Los Angeles, celebrity website TMZ reported, saying five people are confirmed dead in the incident. (Photo by Frederic J. Brown / AFP)