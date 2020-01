Quique Setién a su primera gran prueba de fuego en el Barcelona ante un Valencia con dudas

Valencia, España.

El Valencia CF recibe este sábado al FC Barcelona en Mestalla (9.00 AM, de Honduras), en la jornada 21 de la Liga Española, en un duelo al que los 'che' no llegan en su mejor momento y con el que tienen una cuenta pendiente, con años sin ganar a los blaugranas en casa en la competición doméstica, si bien el renovado conjunto de Quique Setién sufrió, no hace tanto, una derrota clave en la final de la Copa del Rey.

Precisamente a ello se agarran los valencianistas, que quieren trasladar la victoria y el buen juego que desplegaron ante el Barça en esa última final copera (1-2) a este partido, con la intención de romper una muy mala racha de resultados en Mestalla frente a los catalanes. Pero el Barça, que ya tuvo un "gran susto" en Ibiza en la Copa, quiere seguir progresando en el juego demandado por Setién.

POR ROMPER LA RACHA

No gana el Valencia al Barça en casa, en Liga, desde febrero de 2007 (2-1). Sí ha ganado desde entonces en dos únicas ocasiones en el Camp Nou (2-3 en febrero de 2014 y 1-2 en abril de 2016), siendo el resto de partidos empates o triunfos blaugranas, en un estadio u otro. Los de Albert Celades, que siguen vivos en la Copa del Rey, regresan a la Liga con este claro objetivo; vencer.

Le faltarán argumentos al técnico 'che', que no podrá contar con hombres importantes como el del sancionado Dani Parejo, expulsado en la derrota de la última jornada en Son Moix ante el Mallorca (4-1). Sólo una victoria en las últimas cuatro jornadas ligueras que ha hecho bajar al Valencia a la séptima plaza, con 31 puntos, mientras que el Barça es líder con los mismos 43 puntos que el Real Madrid y suma dos triunfos de dos partidos con Setién.

Sin su faro Parejo, el Valencia no contará tampoco con Gonçalo Guedes, Manu Vallejo ni Cristiano Piccini, y tendrá otras dos bajas de última hora en el portero y exblaugrana Jasper Cillessen, que se recupera de una lesión muscular sufrida antes del partido de Copa contra el Logroñés, y el ruso Denis Cheryshev, por una lesión en la cara posterior del muslo izquierdo.

Por contra, en un claro argumento para la esperanza, vuelve al equipo su goleador Rodrigo Moreno. El delantero, que se entrenó este viernes junto a sus compañeros y que ha sonado como posible refuerzo para la delantera blaugrana, se ha recuperado de su lesión de rodilla sufrida en el partido contra el Eibar.

Junto a él regresan también Gabriel Paulista y Geoffrey Kondogbia, que no estuvieron en el triunfo por la mínima (0-1) ante el Logroñés, donde el gol de Maxi López fue lo mejor. Necesita mejorar en resultados, y en juego, el Valencia si quiere plantar cara a un Barça que en la primera vuelta venció por 5-2 en el Camp Nou y que parece jugar en casa cuando visita Mestalla.

BAJAS EN EL BARCELONA

Quique Setién también tendrá bajas de importancia, como la de su delantero titular Luis Suárez. Sin el uruguayo, en Barcelona piden un fichaje de presente y de futuro, de ahí que Rodrigo salga en algunas quinielas, pero lo cierto es que este Barça que tanto sufrió para ganar al UD Ibiza entre semana, con un doblete de Antoine Griezmann y un último gol en el descuento, tiene falta de pegada.

El nuevo técnico va usando su estilo, que en su esplendor debería recordar al usado por Pep Guardiola, y perfilando cosas. Pero el 3-5-2 no funcionó en Ibiza y, en Mestalla, podría apostar por un 3-4-3 con rombo en el centro del campo o volver al 4-3-3 al que más habituados están en el vestuario blaugrana.

Junto a Suárez, es baja Ousmane Dembélé y el portero y exvalencianista Neto. No iba a jugar, porque Marc-André Ter Stegen ya está plenamente recuperado, pero se dará la circunstancia de que ninguno de los dos cromos 'intercambiados' en verano, ni Neto ni Cillessen, estarán ante sus 'ex'.

Si no hay otro paso en la revolución de Setién, todo apunta a que Piqué y Lenglet formarían el eje defensivo con Jordi Alba y Sergi Roberto, o Nelson Semedo si el de Reus pasa a un centro del campo en el que Arthur y Frenkie De Jong, de vuelta, tienen números para estar. Arriba Ansu Fati acompañaría al '10' de Leo Messi (descansó en Ibiza) y a un Griezmann que, de momento, puede ser el '9' que tanta falta hace en Can Barça.

-POSIBLES ALINEACIONES:

VALENCIA CF: Domènech; Wass, Garay, Gabriel, Gayá; Ferran Torres, Coquelin, Kondogbia, Carlos Soler; Maxi Gómez y Rodrigo.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Arthur, De Jong; Messi, Griezmann y Ansu Fati.

--ÁRBITRO: Gil Manzano (C. Extremeño).

- HORA: 9.00 AM, de Honduras.